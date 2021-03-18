Инновационное медицинское оборудование торговой марки CADUCEUS производства компании «ВестМедГрупп» всё больше интересует лечебно-профилактические учреждения за рубежом. В 2021 году его планируют заказать и приобрести потребители из более 10 стран ЕАЭС, бывшего СНГ и Ближнего Востока. В период пандемии COVID-19 медицинские учреждения особенно нуждаются в надежном, эффективном и при этом простом в использовании медоборудовании для жизнеобеспечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. В первую очередь при лечении тяжелых больных важно обеспечить их кислородом. Такое инновационное оборудование под торговой маркой CADUCEUS разрабатывает и производит «ВестМедГрупп». Сегодня большой спрос на конкурентное оборудование компании есть не только в России, увеличился и спрос на него из-за рубежа. В 2021 году компания планирует активное развитие экспорта собственной продукции и комплектующих на рынок стран-участниц Таможенного союза ЕАЭС, стран бывшего СНГ и Ближнего Востока. В настоящее время ведутся переговоры как с медицинскими учреждениями, так и с торговыми организациями, которые готовы продвигать, реализовывать российское оборудование на территории своих стран. Запросы на высокотехнологичное медицинское оборудование российского производства уже поступили от медучреждений и торговых организаций Вьетнама, Испании, Перу, Саудовской Аравии, Франции и Чили. Условия поставок в настоящее время предметно обсуждаются с представителями этих государств. Особым спросом за рубежом сегодня пользуются медицинские консоли, клапанные системы, устройства контрольно-запорные и другое инновационное медоборудование, которое выпускает и поставляет «ВестМедГрупп». Иностранные торгующие организации, медицинские учреждения по достоинству оценивают перспективы использования криогенной арматуры CADUCEUS - она практична и надежна при эксплуатации в экстремальных условиях, на трубопроводах, транспортирующих низкотемпературные (до -260°C) и окисляющие среды. Стоит отметить, что заказчиков привлекает не только качество оборудования российской компании, но и возможность его своевременной доставки. Сегодня в «ВестМедГрупп» наладили производство продукции, на 100% состоящей из отечественного сырья и комплектующих. Например, полностью российскими являются разъемы быстрого соединения медицинских газов, которые нужны для оперативного безопасного соединения с распределительной сетью медицинского газоснабжения, а значит более скорого оказания помощи пациенту. Недавно запущены в серию еще два российских устройства: медицинский кислородный редуктор CADUCEUS СКО-150, который позволяет снизить показатели давления при нахождении кислорода в баллоне или системе до рабочего значения и автоматически поддерживает его, а также клапан системы отвода анестезирующих газов AGSS, предназначенный для отвода излишнего анестетика, выдыхаемого пациентом во время операции. Настенные и потолочные медицинские консоли также полностью изготавливаются из отечественных деталей и комплектующих, в том числе собственного производства. Это же относится и к контрольно-запорным устройствам CADUCEUS SU - здесь есть всего несколько импортных компонентов в электронном блоке управления, все остальное, включая программное обеспечение, российское. Контрольно-запорные устройства необходимы для наблюдения, контроля и управления участками газовых магистралей лечебно-профилактических учреждений, а также экстренного прерывания подачи газа в случае возникновения аварийной ситуации на одном из участков сети и оперативного подключения резервного источника, благодаря наличию клапана стандарта DIN 13260–2. Недавно получила удостоверение медицинского изделия после госрегистрации Росздравнадзором консоль медицинская потолочная CADUCEUS. Это подтверждает ее соответствие действующим требованиям к качеству и безопасности. Система жизнеобеспечения позволяет осуществить подвод медицинских газов к рабочему месту медицинского персонала, оперативно подключить оборудование, максимально эргономично организовать рабочее место врача возле операционного стола или койки пациента, а значит более эффективно проводить лечебные и восстановительные мероприятия в операционных и реанимационных отделениях, палатах интенсивной терапии. Инженеры, разработчики медицинской продукции, специалисты непосредственно на производстве имеют высокие компетенции и большой практический опыт, работают на уровне мировых стандартов, поэтому современное оборудование, производимое компанией «ВестМедГрупп», является надежным в эксплуатации и соответствует всем требованиям безопасности. Например, клапанные системы «ВестМедГрупп» для подачи медицинских газов удобны и просты в использовании, благодаря специальной маркировке и уникальности конструкции защищены от ошибочных подключений, идеально совместимы не только с консолями производства «ВестМедГрупп», но подходят и другим типам консолей. Кроме того, всю продукцию компании отличают более низкие цены по сравнению с аналогами импортного производства. Компания «ВестМедГрупп» постоянно развивается. С учетом существующей эпидемиологической ситуации в ее планах и дальше расширять ассортимент продукции медицинского назначения, в том числе для обеспечения потребностей внешнего рынка. Сотрудники компании проходят обучение для повышения компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности. Сегодня налажено тесное сотрудничество с Центром поддержки экспорта при правительстве Московской области. С его помощью в перспективе предполагается активное продвижение продукции российского производства на рынки других государств. Также увеличение присутствия продукции компании за рубежом планируется за счет развития электронной коммерции и тесной работы с международными торговыми площадками. Светлана Жукова