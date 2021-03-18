Дубненская компания «НПП «Интеграл» представила новые образцы противопожарного оборудования специалистам МЧС. Это устройства самотушения горящих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с минимальной температурой кипения более 40°С. Демонстрационный показ состоялся на полигоне ФГБУ ВНИИПО МЧС России в присутствии первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна, заместителя министра МЧС России Ильи Денисова, сотрудников подразделений центрального аппарата МЧС. В мероприятии участвовали представители Росатома, Минпромторга, других корпораций и ведомств, а также предприятий и организаций, заинтересованных в развитии сферы противопожарных услуг. Как рассказал генеральный директор Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Интеграл» Сергей Каплоухий, устройство самотушения проливов моторного топлива (УСП-МТ) предназначено для тушения летнего, зимнего, арктического дизельного топлива на площадках и в помещениях без применения огнетушащих веществ и без участия человека. Применение УСП-МТ позволяет ограничить масштаб пожара, сопровождающегося проливом моторного топлива, надежно локализовать очаг горения, быстро подавить пламя, предотвратить разбрызгивание и уменьшить задымленность, независимо от наличия и исправности прочих противопожарных систем. И это – при полной энергонезависимоcти и в состоянии постоянной готовности, в то время как срок эксплуатации составляет не менее 25 лет. Система УСП-МТ может быть установлена на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности – под оборудованием переработки или хранения горюче-смазочных материалов; в местах заправки автомобильного, морского, железнодорожного, авиационного транспорта; на складах ГСМ и прочих объектах с постоянным обращением горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Сергей Каплоухий отметил, что в результате сотрудничества АО «НПП «Интеграл» с ФГБУ ВНИИПО МЧС России и ООО «СКБ «Тензор» также было разработано, испытано и рекомендовано к применению новое устройство УСП-МТ2. Оно предназначено для самотушения не только дизельного топлива, но и автомобильного бензина, при температуре эксплуатации от минус 50 до плюс 50°С. В настоящее время специалисты АО «НПП «Интеграл» занимаются модификацией этих устройств, после чего их можно будет применять для тушения иных видов горючих и легковоспламеняющихся жидкостей: это ацетоны, спирты и пр. – И мы, и наши колллеги – сотрудники предприятий, производящих пожарно-спасательное оборудование, с воодушевлением восприняли призыв Александра Петровича Чуприяна о необходимости активнее внедрять научные разработки и перспективные образцы техники. Результаты разработок обеспечивают уверенность в том, что наши устройства найдут более широкое практическое применение для повышения уровня пожарной безопасности на различных объектах в нашей стране, – подчеркнул Сергей Каплоухий.