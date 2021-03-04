Совет директоров градообразующих предприятий Дубны собрался на очередное заседание 24 февраля. Местом проведения был выбран Конгресс-центр Особой экономической зоны, поскольку основной пункт повестки дня касался научно-технической кооперации между резидентами ОЭЗ ТНТ «Дубна» и организациями научно-производственного комплекса города.

Непосредственно перед встречей состоялась небольшая экскурсия по территории правобережной площадки ОЭЗ. С посещением четырех производственных компаний и осмотром недавно введенного в строй инновационно-технологического центра, уже третьего по счету, где могут арендовать помещения небольшие фирмы-резиденты.

О достижениях, планах и задачах сообщил в своем докладе генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев. Он отметил, что особая экономическая зона была задумана как место соединения научных и технологических достижений с бизнесом и превращения их в экономический ресурс города и государства.

За последние пять лет количество компаний-резидентов выросло почти в два раза – с 89 до 171, общие инвестиции достигли 32 млрд рублей. Рабочих мест стало больше втрое – свыше 4500, при средней зарплате 54 тысячи рублей.

О значительной роли особой экономической зоны в развитии наукограда говорят не только сухие цифры. Проект создания ОЭЗ сделал возможным строительство долгожданного моста через Волгу и размещение в Дубне Федерального центра обработки данных. Более 3 млрд рублей направлено на строительство Дворца спорта «Радуга», учебного корпуса №5 и двух общежитий около университета «Дубна», нового лечебного корпуса Дубненской горбольницы с высокотехнологичным хирургическим оборудованием и реконструкцию поликлиники.

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» создала современную дорожно-транспортную сеть на территории Российского центра программирования и Новой промышленной зоны, а также построила новые современные дороги: это улица Большеволжская, проспект Конструктора Селезнева, дороги от улицы Володарского до моста через Волгу, от плотины Иваньковской ГЭС по улицам Жуковского и Макаренко до Российского центра программирования, от улицы Дружбы до улицы Ленинградской.

Вклад инфраструктуры ОЭЗ в развитие энергетических сетей на территории города позволил полностью обеспечить потребности в электроэнергии и водоснабжении жителей и работодателей Дубны, в том числе поселка многодетных семей, Федерального центра обработки данных, лечебного корпуса горбольницы, жилой застройки Российского центра программирования.

Но есть и ряд проблем. Так, например, не решен вопрос целевого жилищного строительства для специалистов резидентов. Не отлажен должным образом механизм научно-технической кооперации между компаниями-резидентами ОЭЗ «Дубна» и организациями научно-производственного комплекса города.

В ходе обсуждения члены Совета директоров согласились с предложениями объединить усилия ОЭЗ, градообразующих предприятий и муниципалитета в решении проблемы поиска и подготовки научных, инженерных кадров и квалифицированного технического персонала для всех предприятий и организаций Дубны. Совместно проводить ярмарки вакансий, сделать ежегодным конкурс молодежных научно-технических проектов для школьников и студентов. Объединиться в строительстве жилья для специалистов предприятий.

Совет директоров градообразующих предприятий намерен создать Координационный совет по вопросам взаимодействия ОЭЗ «Дубна» с организациями наукограда. Администрация городского округа, Совет депутатов и все заинтересованные предприятия могут направить своих представителей для участия в его работе.

Тему профессиональной подготовки специалистов продолжил ректор университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев. Он рассказал о возобновлении совместного образовательного проекта городской администрации и университета «Школа кадрового резерва». Очно-заочное обучение проводится без отрыва от производства (основной учебы) и предусматривает лекции, семинары, дискуссии, конференции, стажировки, экскурсии на предприятия, деловые игры, мастер-классы и т.п. Набор слушателей уже ведется. Занятия начнутся в апреле, защита дипломных работ состоится в ноябре.

В итоговый протокол заседания также вошло решение обновить состав рабочей группы по реализации Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы, созданной Советом директоров в сентябре 2018 года, и подготовить перечень приоритетных направлений, требующих координации действий органов местного самоуправления и градообразующих предприятий.