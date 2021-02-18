В Дубне запустили первое в россии производство двусторонних игл с камерой визуализации.

Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ) – «Гранат Био Тех» – запустил в Дубне первое в России серийное производство полного цикла двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови. Доля импорта таких игл снизится до 50%.

Предприятие запустило серийное производство двусторонних игл с камерой визуализации для взятия венозной крови, которые являются частью системы, состоящей из вакуумной пробирки, держателя и двусторонней иглы. Новые мощности позволяют выпускать 80 млн игл в год.

По данным компании, в России отсутствует производство игл с камерами визуализации полного цикла. Отечественный спрос на эту продукцию удовлетворяется за счет поставок из Китая, США и стран ЕС. Запуск нового производства в Дубне снизит долю импорта на этом рынке в России до 50%.

В июне 2019 года ФРП (под управлением ВЭБ.РФ) предоставил «Гранат Био Тех» льготный заем по программе «Комплектующие изделия» в размере 389 млн рублей на закупку современного оборудования. Общий бюджет проекта по созданию нового производства составил 487 млн рублей.

Камера визуализации на игле помогает медперсоналу правильно определять момент попадания иглы в вену пациента, снизив возможные болезненные ощущения, образование гематом и травм. Конструкция игл неразборная, что исключает возможное разъединение элемента и инфицирование медицинских работников при заборе крови.

Компания будет поставлять иглы напрямую и через дистрибьютеров в клинико-диагностические лаборатории, станции переливания крови и другие медицинские учреждения, занимающиеся забором, хранением, транспортировкой и исследованием крови.

ООО «Гранат Био Тех» основано в 2016 году. Компания специализируется на производстве вакуумных пробирок, двусторонних игл и других одноразовых медицинских изделий из пластика для лабораторной диагностики. В 2019 году предприятие стало резидентом ОЭЗ «Дубна» с проектом по созданию предприятия по производству вакуумных пробирок для забора венозной крови.

Людмила ПЕТРОВА

по информации Фонда развития промышленности