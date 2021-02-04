Специальные метки для нанесения на музыкальные инструменты разработаны НПП «Интеграл», входящим в Группу компаний «Тензор».

В 2019 году Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке редких музыкальных инструментов и смычков, которые будут временно вывозиться из страны.

Новый порядок идентификации культурных ценностей вступил в силу с 3 декабря 2020 года. Теперь для каждого инструмента оформляется загранпаспорт сроком на 10 лет с фотографией и описанием, сведениями о собственнике или пользователе. Туда же ставится отметка о маркировке. А таможенные посты оснащаются считывающим оборудованием и доступом к единой базе данных.

В Министерстве культуры Российской Федерации 15 января проводилась маркировка музыкальных инструментов оркестра Мариинского театра. В том числе единственных в своем роде скрипок работы гениальных итальянских мастеров Гварнери и Амати.

Не раскрывая деталей, генеральный директор Научно-производственного предприятия «Интеграл» Сергей Каплоухий рассказал о выполнении этого ответственного государственного задания.

– Подобная маркировка проведена впервые в мире: музыкальные инструменты получили индивидуальные химические метки. Как сами маркеры, так и прибор для их распознания разработаны и изготовлены на нашем предприятии в рамках контракта с 18-м ЦНИИ – Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны РФ. НПП «Интеграл» обладает многолетним опытом по разработке материалов со специальными свойствами и методов их контроля. Мы также занимаемся производством с учетом потребностей конкретного заказчика. И предлагаем нашим партнерам широкий спектр решений по защите продукции от подделок, – сообщил Сергей Каплоухий.