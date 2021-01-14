Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Николаевич Песков посетил ОЭЗ «Дубна». Генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев провел обзорную экскурсию по территории ОЭЗ «Дубна» для спецпредставителя президента РФ. В сопровождении руководителя УК ОЭЗ «Дубна» Дмитрий Песков посетил территорию Российского центра программирования и новую промышленную зону, осмотрел научно-производственные комплексы резидентов и строящиеся объекты. На правобережной площадке Дмитрию Пескову представили резидента «Паскаль Медикал». Директор производства – Алексей Иванов провел экскурсию по производству компании-резидента. Компания реализует широкий ассортимент шприцевой продукции, отвечающей всем требованиям международных и российских стандартов качества. Заключительной частью экскурсии стала демонстрация разработок резидента – АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», входящих в Корпорацию «Промтех», которые в ОЭЗ «Дубна» представлены пятью компаниями-резидентами. Заместитель генерального директора – Инна Жукова продемонстрировала результаты работы центра разработки программного обеспечения, инженерного центра, центра разработки распределительных систем.