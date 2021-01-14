Медицинские потолочные консоли CADUCEUS прошли госрегистрацию. Полученное регистрационное удостоверение на консоль медицинскую потолочную CADUCEUS (Кадуцей) подтверждает, что продукт производства резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ВестМедГрупп» соответствует действующим требованиям к качеству и безопасности.

Потолочная консоль для учреждений здравоохранения, выпускаемая «ВестМедГрупп» под собственной торговой маркой CADUCEUS, успешно прошла процедуру государственной регистрации медицинского изделия. Уникальная многофункциональная система жизнеобеспечения позволяет осуществить подвод медицинских газов прямо к рабочему месту медицинского персонала и дает возможность быстрого подключения необходимого оборудования, обеспечивая максимально эффективное проведение лечебных и восстановительных мероприятий. Данные изделия предназначаются для применения в операционных и реанимационных отделениях, а также палатах интенсивной терапии.

Потолочные медицинские консоли CADUCEUS представлены в виде шкафа источников с газовой и электрической секциями, слаботочными розетками и разъемами заземления, обеспечивающими стабильную работу подключаемого медицинского оборудования, а также функциональной системы крепления. В зависимости от назначения и технических возможностей объекта устанавливаются крепления П-образного типа «мост», потолочные поворотные крепления (крепление с поворотным плечом, двумя поворотными плечами, лифтом), а также напольные крепления.

Медицинские консоли CADUCEUS позволяют рационально использовать рабочее пространство медицинского персонала. Они дополнительно комплектуются светильниками, полками, рельсами и кронштейнами, позволяющими разместить одновременно большое количество оборудования. Корпуса некоторых моделей оснащены удобными ручками для перемещения шкафа источников в пространстве без применения усилий, а функция блокировки дает возможность фиксировать консоль в заданной точке пространства.

Изготавливаются консоли из алюминия с полиэстеровым порошковым покрытием. Конструкция проста в очистке, гигиенична и полностью безопасна.