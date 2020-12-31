Завершение года у коллектива ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка отмечено сразу несколькими событиями, дающими особый повод для гордости. Предприятие удостоено второго места в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» в областном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимого Министерством труда и социального развития РФ. Двадцать один сотрудник МКБ за работу по основной тематике удостоен государственных наград – благодарностей и Почетных грамот Президента, а также орденов и медалей. И наконец, решением организационного комитета Национальной премии «Золотая идея» генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов удостоен премии 2020 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества». Вручение премии «Золотая идея» состоялось 16 декабря в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» Министерства обороны России, а на прошлой неделе, 25 декабря, сотрудникам МКБ были вручены государственные награды. «Золотая идея» Четвертый раз АО ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка становится обладателем Национальной премии «Золотая идея», учрежденной Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). Так, в 2001 году (в самый первый год проведения премии) ГосМКБ было удостоено Второй награды в номинации «За вклад в области разработки экспортно-ориентированной продукции военного назначения». В 2010 году авторский коллектив дубненского предприятия совместно с Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» и ФГУП «Рособоронэкспорт» стал лауреатом Второй премии в номинации «Лучшее предприятие-соисполнитель» за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения. В 2019 году МКБ «Радуга» вручена Третья премия в номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения». И наконец, решением организационного комитета Национальной премии «Золотая идея» от 9 декабря т.г. генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов удостоен премии 2020 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества». Ее вручение состоялось 16 декабря в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» Министерства обороны России. Уходящий год как для ФСВТС, так и для премии, юбилейный – ровно 20 лет назад была организована сама служба и учреждена Национальная премия. За эти годы премия объективно стала самой престижной и самой стабильной в стране наградой в области военно-технического сотрудничества. Она позволяет на государственном уровне давать оценку деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, конструкторских бюро, НИИ, авторских коллективов и отдельных представителей, внесших вклад в производство и экспорт современных систем и комплексов оружия, а также создание новых образцов боевой техники, имеющих экспортный потенциал. Национальная премия «Золотая идея» была учреждена с целью стимулирования экспорта российской продукции военного назначения. Сейчас уже нелегко представить ситуацию конца прошлого века, когда Россия оказалась перед угрозой вытеснения с мировых рынков военно-технической продукции. В той сложившейся ситуации было принято единственное верное, как показало время, решение - объединить под единым государственным руководством все права, ресурсы, кадры по военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными странами. Так была учреждена Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, одновременно создан Рособоронэкспорт – единственный государственный посредник по экспорту и импорту продукции военного и двойного назначения. Одним из первых решений ФСВТС тогда как раз и стало учреждение Национальной премии «Золотая идея», созданной для стимулирования предприятий ОПК страны на разработку и создание новейших экспортно-ориентированных отечественных образцов вооружения и военной техники. В этом году, как мы уже отметили, Национальной премии «Золотая идея» удостоен генеральный директор предприятия ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов. Владимир Николаевич – известный в отрасли и стране конструктор и организатор производства систем управляемого ракетного вооружения. На предприятии под его руководством ведутся работы по всему циклу разработки, производства, эксплуатации и модернизации образцов ракетного оружия для ВВС и ВМФ страны. В 2005 году Владимир Николаевич инициировал коренную реконструкцию, техническое перевооружение и оптимизацию производственной и испытательной базы. Благодаря чему за последние несколько лет на промышленных площадях предприятия выросло практически новое производство и развилось самое современное опытное конструкторское бюро. Комплексы и системы воздушного, морского и наземного базирования, созданные в стенах КБ «Радуга» под руководством В.Н.Трусова, получили высокую оценку специалистов более чем в двух десятках стран. Практически все изделия разработки ГосМКБ «Радуга» до настоящего времени находятся на вооружении стран-импортеров. Стоит упомянуть о недавних разработках дубненского КБ. Так, в 2017 году завершены работы по подготовке к передаче в серийное производство противокорабельной ракеты повышенной дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК. Запуск в серийное производство этой ракеты, обладающей высоким экспортным потенциалом, позволило укрепить позиции России на мировом рынке авиавооружений, а принятие на вооружение противокорабельной ракеты ДМ2А с характеристиками, значительно превышающими экспортный образец, повысило эффективность отечественной боевой авиации. В 2019 году были завершены работы по модернизации ракеты Х-59МК для поражения особо прочных объектов, что значительно расширило область ее применения. Рассказывать о разработках ГосМКБ можно много, но только о некоторых, - тех, что идут на экспорт. Основная же тематика остается закрытой, а все новейшие изделия идут исключительно на укрепление обороноспособности нашей страны, как раз за них - за разработки новейших образцов изделий коллектив «Радуги» был удостоен государственных наград. Вручение их состоялось на прошлой неделе в стенах самого предприятия. Награды вручил глава города С.А. Куликов. Чествовали награжденных Двадцать один сотрудник МКБ «Радуга» за работу по основной тематике удостоен государственных наград – благодарностей и Почетных грамот Президента, а также орденов и медалей. Наград удостоены и одиннадцать сотрудников Дубненского машиностроительного завода - КБ и ДМЗ работают в тесной связке и по одной тематике. - Приятно, что заканчиваем год с такими высокими результатами, - сказал на торжественном награждении сотрудников предприятия его генеральный директор В.Н. Трусов. – Награды, которые будут вручены вам сегодня – это оценка труда ГосМКБ «Радуга» и конкретно каждого из вас в создании новейшего оружия с очень высокими летно-техническими данными. МКБ «Радуга» выступает как создатель, разработчик этого изделия, но с нами работали многие смежники, многие предприятия. Рядом был и остается Дубненский машиностроительный завод. В этом году вышел Указ Президента о награждении большого коллектива создателей, разработчиков, изготовителей, испытателей этого оружия государственными наградами. Сегодня по поручению Правительства и Президента вручение наград производится на местах. В нашей «Радуге» награжден 21 человек, одиннадцать человек награждены на Дубненском машиностроительном заводе, награждены еще многие наши смежники. От себя, от руководства предприятия, от генерального директора Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Б.В. Обносова и Союза машиностроителей России, от профсоюзной организации поздравляю всех вас с такими наградами. Желаю всем здоровья, благополучия и дальнейших результатов и побед в нашем общем нужном и таком важном деле. Прежде, чем приступить к процедуре награждения, глава города Сергей Александрович Куликов отметил, обращаясь к коллективу: - Большая честь присутствовать на столь важном событии, когда вас, жителей Дубны, отметили президентскими наградами. В числе награжденных – много сотрудников - это инженеры, конструкторы, работники экономического блока предприятия. Это говорит о том, что весь коллектив работал по данной тематике и весь коллектив заслуживает этих наград. Ордена Дружбы удостоены: - Владимир Петрович Куриленко, первый заместитель главного конструктора предприятия; - Юлия Александровна Верламова, первый заместитель финансового директора – начальник ПЭО; - Анатолий Алексеевич Рыбалкин, ведущий инженер. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: - Юрий Николаевич Мальцев, заместитель директора ОКБ по общим вопросам; - Шарапова Эльвира Ахметовна, начальник отдела; - Дмитрий Александрович Исик, ведущий конструктор по теме. Почетное звание «Заслуженный конструктор РФ» присвоено: - Вячеславу Петровичу Скрибцову, ведущему конструктору по теме; - Валентине Сергеевне Лазуренко, начальнику бригады; - Александру Григорьевичу Прокопову, начальнику бригады. Почетное звание «Заслуженный экономист РФ» присвоено: - Галине Николаевне Дроздовской, главному бухгалтеру. Почетной грамоты Президента РФ удостоены: - Андрей Викторович Дудкин, начальник летно-испытательной доводочной базы; -Евгений Юрьевич Козин, начальник отделения; - Виктор Александрович Белов, заместитель начальника отделения по организационным вопросам; - Сергей Иванович Зацепа, начальник отдела; - Сергей Владимирович Жуков, заместитель начальника отдела; - Евгений Борисович Ильин, ведущий конструктор по теме; - Сергей Михайлович Золотухин, начальник бригады; - Наталья Ивановна Павловская, инженер-конструктор первой категории. Благодарности Президента РФ вручены: - Сергею Игоревичу Гребенюку, начальнику отделения; - Александру Владимировичу Некрасову, инженеру-конструктору первой категории; - Олегу Александровичу Бабанину, инженеру-конструктору второй категории. Тем сотрудникам, которые не смогли присутствовать на торжественном награждении, награды будут вручены позже. В ответном слове заместитель директора ОКБ по общим вопросам Юрий Николаевич Мальцев сказал, что награды, врученные отдельным работникам – это заслуга всего коллектива: - Спасибо коллективу за оказанное доверие – это, прежде всего, ваши награды и награды всего нашего коллектива. Если бы не было такого слаженного, профессионального и трудоспособного коллектива, не было бы и всех этих достижений. Эльвира Ахметовна Шарапова, начальник отдела, поддержала мысль коллеги: - Чувства сегодня самые трепетные. Спасибо большое за такую награду. Это действительно оценка нашего труда, но оценка не конкретно каждого человека, а оценка всей нашей команды. «Радуга» – это команда. Работать здесь комфортно, приятно, и в этом огромная заслуга нашего генерального директора Владимира Николаевича Трусова. Добра всем в новом году и новых успехов! Слова признательности за общий слаженный труд в этот вечер звучали в адрес всех сотрудников предприятия. И это действительно так. В том, что ГосМКБ «Радуга» и по производственным показателям, и по социальному потенциалу занимает лидирующие позиции – заслуга и самого коллектива, и его администрации, и профсоюзного комитета. И, кстати, буквально на днях пришло известие о еще одной награде: второго места предприятие удостоено в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» в областном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимого Министерством труда и социального развития РФ. Участие предприятий в этом конкурсе – это возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства. Все эти награды под занавес уходящего года – такого непростого, напряженного и крайне ответственного для коллектива «Радуги» - особенно ценны. Они доказывают и социальную ответственность коллектива, и его работоспособность, и умение выполнить поставленные государством задачи на самом что ни на есть высоком уровне. Анна Сухая Фото автора и пресс-службы ФСВТС