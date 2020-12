2020 год для ОЭЗ «Дубна» - юбилейный, она отметила свое 15-летие. За это время Особая экономическая зона доказала свою эффективность, став одной из «точек роста» не только в Подмосковье, но и во всей Российской Федерации. Конец года – самое время, чтобы подвести итоги уходящего периода, что мы и сделаем вместе с юбиляром. Сегодня ОЭЗ «Дубна» лидирует по числу резидентов, а условия, которые созданы для компаний, признаются одними из лучших в стране. Не смотря на пандемию COVID-19, которая внесла свои коррективы и в работу Управляющей компании и деятельность резидентов, ожидания руководства ОЭЗ оправдались: в числе резидентов ОЭЗ «Дубна» появилось множество новых компаний с интересными инновационными проектами. Благодаря поддержке федерального, областного правительства и администрации города Дубна, а также профессионализму специалистов, ОЭЗ занимает лидирующие позиции, ежегодно улучшает инженерную инфраструктуру, условия для надежной и комфортной работы инвесторов, создает рабочие места для местных жителей и жителей региона. Три года ОЭЗ «Дубна» является лучшей среди технико-внедренческих особых экономических зон России согласно национальному рейтингу ОЭЗ. Также ОЭЗ «Дубна» дважды отмечена в международном рейтинге Free Zones of the Year, который проводит издательство Financial Times, специализирующееся на публикациях и анализе новостей из мира финансов и бизнеса. За пятнадцатилетний период резиденты создали более 4500 рабочих мест. В первую очередь были трудоустроены жители наукограда. ОЭЗ «Дубна» занимает активную позицию в вопросе привлечения квалифицированных и талантливых сотрудников. Основными инструментами для привлечения является организация Ярмарок вакансий, стажировок и школы «Кадры будущего». Это отличный старт для молодых специалистов. Коллективы некоторых предприятий более чем на 70% состоят из выпускников ВУЗов. Предприятия резидентов, в свою очередь, предлагают интересные задачи и возможность карьерного роста сотрудникам. Иногородним специалистам резидентов предоставляется в пользование временный жилой фонд, создана вся инфраструктура для комфортной жизни и развития. В самой многочисленной в России по числу резидентов ОЭЗ сегодня реализуют свои проекты более 170 компаний, два десятка из которых завершили строительство собственных научно-производственных комплексов. Высокие показатели развития ОЭЗ «Дубна» способствуют повышенному вниманию к ней со стороны государства. Это привлекает дополнительные средства на развитие инфраструктуры, в том числе социальной, что благоприятно сказывается на уровне жизни в Дубне. За 15 лет инвестиции компаний в проекты составили более 31 млрд рублей, что значительно превышает затраты бюджетов на создание инфраструктуры ОЭЗ. Важно отметить, что выручка резидентов за последние 5 лет увеличилась более чем в 7 раз и накопленным итогом превысила 55 млрд рублей, а отчисления в бюджеты всех уровней превысили 7,5 млрд рублей. Подоходный налог резидентов уже перешагнул отметку в 500 млн рублей в год, это 20% отчислений по НДФЛ нашего города. Эта статистика говорит об эффективной деятельности резидентов, для роста и развития которых были созданы комфортные условия на площадке Особой экономической зоны. Отличительной особенностью ОЭЗ «Дубна» является готовая инженерная, таможенная и социальная инфраструктура. За прошедшие 15 лет было завершено строительство более 280 объектов. В их числе улично-дорожная сеть протяженностью более двадцати километров, котельная, два питающих центра мощностью 108 МВт, локальные очистные сооружения и канализационная насосная станция. Построены три инновационно-технологических центра с готовыми лабораториями и производственными помещениями общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, а также трехэтажная гостиница «Резидент-отель». Благодаря динамичным темпам развития ОЭЗ «Дубна», ее территория была увеличена дважды. В 2018 году было подписано соглашение о расширении ОЭЗ на 40 Га, а в 2020 году – еще на 62 Га. Сегодня границы ОЭЗ «Дубна» включают 279 Га земельных участков. ОЭЗ «Дубна» участвует во многих городских мероприятиях, а также организует их самостоятельно. Среди них – организации субботников, шефство над гимназиями №3 и №11 и дошкольным общеобразовательным учреждением «Созвездие». Налажено сотрудничество с советом ветеранов Большой Волги. В 2020 году на Левобережной площадке ОЭЗ был открыт Сквер 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники Управляющей компании вместе с резидентами посадили на его территории первые деревья. Сегодня здесь выложены разноцветные узорчатые дорожки, установлены скамейки для отдыха, высажены кусты и деревья, ведутся работы по созданию мемориала, возведение которого запланированы в 2021 году. - 15 лет прошло с момента принятия Правительством России Постановления о создании на территории наукограда Дубна Особой экономической зоны. Мы приложили все усилия, чтобы предложить комфортные условия для развития бизнеса инвесторам. Это естественным образом сформировало крупнейший центр деловой активности на севере Московской области», – отмечает генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ Дубна» Антон Афанасьев. - Сегодня Дубна – это центр поддержки инновационного предпринимательства, где зародилась жизнь многих научных экспериментов с мировым именем. Это наша гордость. Главная задача управляющей компании в этом процессе - активно содействовать развитию бизнеса резидентов. Мы открыты для новых проектов, полны оптимизма и строим большие планы на будущее. Я благодарю коллектив управляющей компании ОЭЗ «Дубна» за огромный труд, инвесторов - за доверие, а Правительство Московской области за поддержку при создании условий для надежной и комфортной работы инвесторов. 15 лет – это только начало! По материалам ОЭЗ «Дубна»