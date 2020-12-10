Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с министерством экономического развития РФ подвели итоги IV Национального рейтинга особых экономических зон России. ОЭЗ «Дубна» заняла первое место среди технико-внедренческих экономических зон страны. Мероприятие проходило в формате видеоконференцсвязи на площадке ИТАР-ТАСС, в ходе которого генеральный директор Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев поблагодарил правительство Московской области и губернатора региона Андрея Воробьева за активное содействие в развитии особой экономической зоны, всестороннюю административную, информационную и финансовую поддержку бизнеса в ОЭЗ. Особые экономические зоны оценивались на основе 30 показателей, объединенных в 6 групп: инвестиционная привлекательность региона России; благоприятные условия для предпринимательской деятельности в ОЭЗ; обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой; земельные ресурсы (и объекты капитального строительства); инвестиционная (и инновационная) активность резидентов ОЭЗ; информационная открытость интернет-сайта ОЭЗ. «Основным, на наш взгляд, залогом успеха, давшим импульс развитию ОЭЗ «Дубна», является солидарная позиция Управляющей компании и правительства Московской области – работа для и во благо инвесторов. Мы стремимся создать всевозможные комфортные условия для ведения бизнеса, обеспечить им стабильность на нашей площадке, в том числе снимая большую часть административных барьеров. Организовав режим одного окна, Управляющая компания оказывает резидентам широкий спектр услуг. Подобные действия помогают компаниям сократить инвестиционную фазу, издержки и быстрее приступить к коммерческому выпуску продукции», - отметил генеральный директор Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев. ОЭЗ «Дубна» является самой многочисленной по количеству компаний-участников. В настоящее время на территории ОЭЗ свою деятельность осуществляют 170 резидентов, 18 из которых получили соответствующий статус в 2020 году. Сумма заявленных инвестиций – более 11 млрд рублей. Такое число новых резидентов говорит о том, что не только эксперты, но и сами инвесторы посчитали подмосковную территорию лучшей. «Мы сократили время от принятия решения инвестором стать нашим резидентом до запуска производства в среднем до двух лет. Динамика последних пяти лет это доказывает цифрами. Сейчас у нас 45 компаний со строительством собственных научно-производственных комплексов. В первом десятилетии функционирования площадки было введено в эксплуатацию 7 предприятий, а за пять последних лет среди вновь пришедших и запустивших производство 14 и в следующие два года запустят еще 24 предприятия и это не учитывая, что придут еще новые инвесторы» - отметил генеральный директор Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» - Антон Афанасьев во время присуждения рейтинга. - Я хотел бы поблагодарить представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, представителей Ассоциации кластеров и технопарков России, профессиональных экспертов за признание особой экономической зоны «Дубна» и высокую оценку деятельности Управляющей компании. Для нас важно, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, ОЭЗ отмечена высокой наградой. Вдвойне приятно получить её в год 15-летия с момента основания особой экономической зоны. У нас большие планы. В апреле текущего года территория ОЭЗ была увеличена на 62 гектара, в перспективе это позволит привлечь дополнительно порядка 15 крупных высокотехнологичных производств, объем инвестиций которых может превысить 15 миллиардов рублей. И, конечно, при поддержке федеральных, региональных и местных властей мы продолжим развивать инфраструктуру, создавая привлекательные условия для инвесторов». По информации ОЭЗ «Дубна»