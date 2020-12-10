Приборный завод «ТЕНЗОР» выполняет очередной крупный контракт для Курской АЭС-2.

В первых числах декабря завершен этап согласования двух технических заданий: на разработку насосных установок и поставку оборудования для систем автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой, которые будут использованы при строительстве первых двух энергоблоков Курской АЭС-2 (город Курчатов).

– Хотел бы отметить, что специалисты нашего предприятия столкнулись с большим количеством вопросов (более 300!) со стороны генерального проектировщика – АО ИК «АСЭ» и заказчика – филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция». Поскольку оборудование, применяемое для строительства АЭС, оказалось нетиповым, даже уникальным. Тем не менее все нюансы и особенности были учтены, документация для нетипового оборудования разработана. После необходимых консультаций заказчику и генеральному проектировщику выданы исходные данные для выпуска рабочей проектной документации. Главный инженер Курской АЭС-2 утвердил оба техзадания, – сообщил заместитель главного конструктора ПАО «ТЕНЗОР» Олег Антипов.

Он рассказал, что автоматическая установка пожаротушения тонкораспыленной водой АУП ТРВ «ТЕНЗОР» является инновационной системой пожаротушения на базе обычной воды – универсального, безвредного, распространенного и самого доступного вещества для тушения пожаров. В этой установке применен наиболее технологичный подход к использованию воды в качестве огнетушащего вещества, поэтому она отличается высокой эффективностью.

Компактные насосы плунжерного типа создают рабочее давление до 150-200 атмосфер, оперативно доставляя воду к очагу возгорания и обеспечивая теплосъем, экранирование теплового излучения, дымоосаждение, локализацию и подавление пожара за счет специальных распылителей, которые формируют диспергированный поток воды со средним размером капель 100-150 мкм и высокой кинетической энергией. Комплексы АУП ТРВ «ТЕНЗОР» с 2017 года успешно эксплуатируются на Нововоронежской АЭС-2.

В общей сложности предприятию предстоит изготовить шесть насосных установок производительностью 600 л/мин. каждая (с основным и резервным противопожарным насосным агрегатом), 214 узлов управления, 12 баков противопожарного запаса воды объемом 10 и 20 м.куб. а также поставить свыше 1000 элементов арматуры высокого давления: шаровых кранов, электромагнитных и обратных клапанов.

Сумма контракта 500 млн рублей, срок поставки 2021-2022 годы.