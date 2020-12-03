Заседание Совета директоров ПАО «Тензор» под председательством А.А. Андреева состоялось в Дубне. Повестка дня была насыщенной, тематика поднятых вопросов – разнообразной.

Рассматривались долгосрочные прогнозы развития договорных отношений по основным направлениям деятельности и производственная программа на 2021 год. Была представлена информация о функционировании системы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на предприятии, а также утвержден ряд корпоративных документов и состав комитета по аудиту.

Члены Совета директоров единогласно поддержали предложение правления ПАО «Тензор» отметить Антона Дидыка корпоративной наградой – «Золотым знаком отличия в труде». В 1999 году он пришел на завод мастером, седьмой год работает начальником механообрабатывающего производства.

Приятным моментом стало вручение медалей «75 лет атомной отрасли России». Медалью, выпущенной к юбилейной дате, награждены четверо сотрудников приборного завода за содействие в реализации важнейших проектов Госкорпорации «Росатом». Так, генеральный директор ПАО «Тензор» Виктор Голубев более 40 лет занимается вопросами производства систем внутриреакторного контроля. Участвовал в модернизации и серийном выпуске комплексов для научных исследований в области ядерной физики.

Председатель Совета директоров Андрей Андреев внес значительный личный вклад в развитие современного атомного приборостроения России, реализацию правительственных и международных программ оснащения АЭС России, Украины, Чехии, Словакии, Китая, Индии высокоэффективными автоматизированными системами, которые повышают надежность защиты объектов от террористических акций, техногенных аварий и катастроф.

Ведущий инженер по качеству механообрабатывающего производства ПАО «Тензор» Петр Васильев – единственный на предприятии специалист по визуальному и измерительному контролю, аттестованный в организации «НИКИМТ-Атомстрой». Он осуществляет приемку самых важных и ответственных изделий, поставляемых на объекты использования атомной энергии.

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Михаил Ивахненко выполняет самые сложные работы по настройке новых электронных систем и приборов для научных исследований и атомной энергетики. При его непосредственном участии внедрялись в производство изделия и системы внутриреакторного контроля, физической и противопожарной защиты для объектов Росатома и Минобороны РФ.

Участники заседания поздравили коллег с заслуженными наградами.