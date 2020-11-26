Председатель Правительства принял участие в запуске нового Центра обработки данных Федеральной налоговой службы, который расположен в Дубне. Подарком к 30-летнему юбилею Федеральной налоговой службы, который та отметила в минувшую субботу, по словам Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, стало открытие нового Центра обработки данных. С его появлением в Дубне создано около 150 новых рабочих мест, к тому же он внесет новые возможности в работу всей налоговой системы. Решение о создании таких центров Правительство приняло в 2011 году. Для реализации масштабного и амбициозного проекта были выбраны города Дубна и Городец. Под руководством Михаила Мишустина в 2015 году в этих городах были запущены в эксплуатацию первые очереди центров обработки данных. На их базе создали целую линейку удобных электронных налоговых сервисов. В 2020 году завершилось строительство второй очереди. «Запуск нового Центра обработки данных (ЦОД) – значимое событие для всей системы налоговых органов. Подарок к 30-летнему юбилею налоговой службы», – отметил Председатель Правительства. По его словам, сейчас ЦОДы – не просто важная составляющая работы налоговой системы. Это её основа. ФНС каждый день работает с огромным массивом информации о деятельности всех налогоплательщиков. Нужно, чтобы процесс был чётким и отлаженным, без сбоев. От этого зависит и качество работы налоговой системы, и удобство граждан, которые получают государственные услуги. За последние два года число запросов данных, которыми располагает ФНС, выросло в десять раз, рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. «Они поставляются через сайт, блокчейн, личные кабинеты налогоплательщиков, прямые интеграции, Open API, сотню сервисов системы электронного межведомственного взаимодействия и в Национальную систему управления данными, – пояснил Даниил Егоров. – Сейчас служба работает над централизацией этих потоков в единую систему формирования поставляемых данных. Это позволит навести порядок в их источниках, выстроить механизмы загрузки в платформу поставки, обеспечить хранение и доступ к ним, а также реализовать саму поставку». Как подчеркнул Михаил Мишустин, применение технологий больших данных вывело налоговое администрирование на совершенно иной уровень, сделало его прозрачным и понятным. «Все бизнес-процессы теперь автоматизированы. Уплата налогов стала максимально простой и удобной. Сделать это можно в любом месте через уже привычный личный кабинет налогоплательщика – быстро и легко. Так же, как и получить другие услуги ФНС», – констатировал Председатель Правительства. Цифровые технологии позволяют налоговой службе действовать проактивно, вовремя принимать необходимые решения. «Такая ситуация была весной, когда во время распространения коронавируса работа была оперативно перестроена под новые задачи, – напомнил Михаил Мишустин. – В результате граждане, малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и самозанятые вовремя получили необходимую помощь». Сегодня перед ФНС стоят новые задачи. Для их решения важно продолжать развитие дата-центров, создавать новые, сказал глава Правительства. Это необходимо не только для целей налогового администрирования, но и для реализации других значимых проектов, связанных, например, с обеспечением работы Единого реестра ЗАГС или мониторинга реализации национальных проектов. «Хочу обратить внимание, что работа с персональными данными – это всегда большая ответственность. Вся информация налогоплательщиков должна быть надёжно защищена. Важно сделать всё необходимое, чтобы защитить персональные данные. От этого зависит доверие граждан к институтам власти», – отметил Михаил Мишустин. В этот же день председатель Правительства провел в Дубне совещание по инфраструктурно-технологическому обеспечению социальной сферы, где затронул вопросы адресной поддержки малообеспеченных слоев населения. «Нужна такая цифровая платформа в социальной сфере, которая позволит выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять её в проактивном режиме и без лишних документов, без лишних справок. Зачастую человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота, и в этом смысле необходимо помочь ему, чтобы он понимал, имеет ли право обратиться за пособием или помощью. До конца года Правительство планирует запустить соответствующий пилотный проект. Мы его давно уже обсудили, работали над этим. К сожалению, пандемия вносит свои коррективы в наши сроки. Этот проект позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку, - подчеркнул Михаил Мишустин». Анна Сухая по информации пресс-службы Правительства РФ