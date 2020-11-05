Делегация участников прошедшего в Дубне заседания Комитета Совета Федерации, в которую вошла и команда из Новосибирской области, побывала в ОЭЗ «Дубна» с ознакомительным визитом. Гости посетили предприятия резидентов и ознакомились с инфраструктурой подмосковной территории. В состав представительной делегации, посетившей ОЭЗ «Дубна», вошли врио директора Департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России Алексей Семин, президент Южного федерального университета Марина Боровская, проректор по научной работе Московского авиационного института Юрий Равикович, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава рабочего поселка Кольцово этого региона Николай Красников, а также первый вице-директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников. Обзорная экскурсия началась с правобережной площадки. У баннера с картой Новой промышленной зоны генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и его заместитель по инвестициям и инновациям Сергей Писарев рассказали об инфраструктуре и тех компаниях, которые реализуют здесь наиболее значимые проекты. Всего на НПЗ резиденты построили 9 научно-производственных комплексов. С работой одного из предприятий особой экономической зоны - «Паскаль Медикал» по производству шприцев однократного применения гости познакомились более подробно. Они прошли по цехам и могли наблюдать этапы выпуска продукции. Это полностью автоматизированное производство. На предприятии установлена самая большая камера газовой стерилизации в Европе. В проект резидент уже инвестировал свыше 1,8 млрд руб. и создал на нем более 120 рабочих мест. В ходе последовавшей затем краткой экскурсии по площадке ее организаторы рассказали и о других проектах. Был сделан акцент на том, что резиденты имеют возможность аренды для организации собственного бизнеса готовых производственных помещений в инновационно-технологическом корпусе. ИТЦ-3 на правом берегу был передан в управление АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» в марте текущего года, а сегодня 5 компаний уже осуществляют коммерческий выпуск продукции, еще 7 организуют свои наукоемкие производства в новом комплексе в самое ближайшее время. Всего они намерены инвестировать в проекты около 1 млрд руб. После переезда на левобережную площадку гости увидели еще один подобный инновационно-технологический центр – ИТЦ-2 будет сдан в эксплуатацию уже через месяц и здесь также появятся новые высокотехнологичные производства. На территории Российского центра программирования инвесторы также сдали в эксплуатацию 9 научно-производственных комплексов, более 10-ти компаний продолжают строительство или осваивают участки, остальные арендуют для реализации проектов готовые площади. Гостей познакомили с двумя резидентами, которые основаны Корпорацией «Промтех». Компания ОКБ «Аэрокосмические системы» имеет большой опыт проектирования бортовых систем и кабельных сетей для авиационной отрасли. О некоторых разработках, в том числе решении, которое позволит исключить возможность ошибки из-за человеческого фактора при проектировании сложных систем, рассказал генеральный директор Корпорации «Промтех» Валерий Шадрин. Глава корпорации провел экскурсию и на производство, где разработки конструкторского бюро превращаются в реальную продукцию – предприятие «Промтех-Дубна». Именно здесь выпускают бортовые кабельные сети и системы, авиационные провода и соединители, светотехническое оборудование, генераторные установки, другие сопутствующие элементы для авиационной, космической и наземной техники. Сегодня инвестиции в проект уже составили 4,5 млрд руб., создано порядка 1500 рабочих мест. Самый крупный резидент ОЭЗ разрабатывает и оснащает бортовыми кабельными сетями перспективный отечественный лайнер МС-21. В завершение визита его участники отмечали, что опыт подмосковной территории заслуживает широкого тиражирования, а губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что применил бы его для развития инновационных площадок в своем регионе. Светлана Жукова