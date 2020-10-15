Членам Наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна» на заседании, прошедшем в формате видеоконференцсвязи, представили информацию о показателях эффективности, ходе строительства объектов резидентов и инфраструктуры подмосковной ОЭЗ, о планах по ее развитию.

На заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна», которое прошло под председательством министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, были представлены ключевые показатели эффективности функционирования особой экономической зоны по итогам 2019 года. С основным докладом выступил заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Писарев. Он отметил, что согласно отчету Минэкономразвития России, опубликованному в июле текущего года, ОЭЗ была признана эффективной как по результатам 2019 года, так и по нарастающим итогам с начала ее функционирования.

Сергей Писарев доложил членам Наблюдательного совета и о фактических значениях показателей эффективности функционирования ОЭЗ «Дубна» за I полугодие 2020 года. По словам заместителя руководителя ОЭЗ, несмотря на сложные условия, связанные с работой в условиях пандемии коронавируса, показатель за 2020 год и за период с начала функционирования особой экономической зоны составит не ниже 98%. Более того, в текущем году ОЭЗ «Дубна» вновь принимает участие в национальном и международном рейтингах особых экономических зон – Управляющая компания уже подготовила и направила ответственным исполнителям всю необходимую для этого информацию.

Заместитель генерального директора по строительству АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Павел Грек обратил внимание членов Наблюдательного совета на то, что в 2019 году за счет средств федерального бюджета велось строительство 13 объектов инфраструктуры, в том числе улично-дорожных, инженерных сетей и других, 10 объектов строились за счет средств бюджета Московской области и городского округа Дубна.

Одним из вопросов, инициированных Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна», стал вопрос о необходимости установления дополнительных льгот компаниям-резидентам, осуществляющим технико-внедренческую деятельность и применяющим упрощенную систему налогообложения. На сегодняшний день предусмотренные налоговые льготы для резидентов ОЭЗ могут применять только компании, работающие на общей системе налогообложения. Сергей Писарев подчеркнул, что утверждение предложенной льготы для малых инновационных компаний в ОЭЗ будет содействовать созданию новых продуктов и технологий, что является не только основополагающей целью технико-внедренческой ОЭЗ, но и одним из основных факторов становления конкурентоспособной экономики.

Прошедший Наблюдательный совет по традиции стал площадкой для дискуссии по ряду важных вопросов, затрагивающих в том числе развитие инфраструктуры ОЭЗ, строительство резидентами собственных объектов, участие ОЭЗ «Дубна» в рейтингах, а также формирование благоприятного бизнес-климата.

Светлана Жукова