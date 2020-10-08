Завершено строительство еще одного объекта резидента ОЭЗ «Дубна». На новом заводе компания «Грасис-Тех» уже в октябре этого года начнет выпуск газоразделительных мембран. Их первыми потребителями станут компании, ведущие добычу углеводородов на месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Проект компании «Грасис-Тех» реализуется в рамках соглашения, заключенного с министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» в декабре 2016 года, при финансовой поддержке Российского фонда технологического развития. Общая сумма инвестиций составит порядка 1 млрд рублей и будет создано около 200 рабочих мест.

Новое инновационное производство на территории ОЭЗ, безусловно, будет способствовать развитию научного кластера Дубны и Подмосковья в целом - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. «Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с компанией. Уверены, что действующие на территории особой экономической зоны льготы, государственные преференции, а также готовая инфраструктура позволят «Грасис-Тех» активно развивать своё производство в Московской области», - добавила министр.

Все выступающие на торжественной церемонии завершения строительства завода - председатель совета директоров АО «Грасис» Михаил Гулянский, генеральный директор АО «Грасис» Сергей Потехин, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, временно исполняющий полномочия главы г.о. Дубна Сергей Куликов, генеральный директор ООО «Грасис-Тех» Дмитрий Щавелев отмечали уникальность самого современного производства мембран. Наукоемких производств такого уровня нет в России, а в мире их всего пять, шестое открыто в Дубне. Проект резидента ОЭЗ позволит решить задачи для «Газпрома» и Российской Федерации по снижению зависимости отечественной промышленности от зарубежных производителей и поставщиков. Использование мембран с целью извлечения гелия из природного газа значительно снизит затраты энергии на процесс подготовки газа при его добыче, переработке и транспортировке. Газо- и нефтедобывающие предприятия смогут реализовывать выделенный по этой технологии гелий, востребованный в металлургической, пищевой и электротехнической промышленности, как отдельный продукт.

После того, как традиционная ленточка была перерезана, генеральный директор ООО «Грасис-Тех» Дмитрий Щавелев провел гостей по цехам завода.

- Это уникальное высокотехнологичное производство, единственный в России и СНГ завод по производству элементов на основе половолоконной нанокомпозитной мембраны для подготовки попутного нефтяного и природного газа, - рассказал руководитель. – «Грасис-Тех» является дочерней компанией АО «Грасис», основные клиенты которого - нефте-, газодобывающие и перерабатывающие предприятия на территории России и всего мира. Новое производство в Дубне – венец очень давнего сотрудничества с «Газпромом».

Первыми потребителями газоразделительных мембран «Грасис-Тех» станут компании, ведущие добычу углеводородов на месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока. В частности, с помощью этих мембран «Газпром» будет выделять гелий в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении – ресурсной базе газопровода «Сила Сибири» - перед транспортировкой газа на Амурский газоперерабатывающий завод.

Мембранная установка на основе выпускаемых новым предприятием элементов выделяет избыточный объем гелия в природном газе без значительных капитальных и эксплуатационных затрат, которые требуются при использовании криогенной технологии. Мембранные элементы уже прошли успешные испытания на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, которое находится в Иркутской области.

Светлана Жукова