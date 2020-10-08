В День Московской области 4 октября Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» провела Ярмарку вакансий. Мероприятие собрало около 400 желающих найти работу в наукоемких компаниях резидентов. Ярмарка вакансий прошла в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна». То, что так много людей хотят работать именно в особой экономической зоне, вполне объяснимо. Это в первую очередь высококвалифицированные рабочие места, хорошие карьерные возможности для выпускников вузов, достойные заработная плата и сами условия работы на современных предприятиях резидентов. Для дубненцев, конечно, еще важно то, что работа рядом с домом. Открывая Ярмарку вакансий, первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Александр Волков пожелал соискателям найти работу по душе, по своим возможностям, такую, которая будет приносить чувство удовлетворения. - Мы всегда готовы принять в ОЭЗ квалифицированных специалистов, - сказал Александр Волков. - Хочу напомнить, что сегодня в зоне уже создано около 5 тысяч рабочих мест. Свою деятельность на нашей территории ведут 164 компаний-резидентов и ОЭЗ является одной из самых инвестиционно привлекательных территорий не только в Подмосковье, но и в России. Так что работать здесь еще и престижно, особенно для молодых людей, которые только начинают свою карьеру. Более 80 вакансий было предложено жителям наукограда, близлежащих городов, учащимся университета «Дубна» и других ведущих российских вузов. У каждого была возможность заполнить анкету, лично познакомиться и пообщаться с работодателями, обсудить условия трудоустройства. Среди соискателей много студентов вузов. Антон Костелев закончил бакалавриат в университете «Дубна», а сейчас на первом курсе магистратуры обучается по специализации «Ядерная физика и технологии, электроника и автоматика физических установок и автоматизированных систем»: «Я ищу работу в двух направлениях: инженер-физик и инженер-конструктор. Был бы рад работать в коллективе ОКБ «Аэрокосмические системы». Ранее я уже отсылал свое резюме, не так давно пригласили на собеседование и вот сегодня смог пообщаться со специалистами компании. Привлекает проект компании «АвиаПром». Они будут строить свой завод и наверняка понадобятся молодые кадры». Управляющая компания ОЭЗ представила на ярмарке шесть вакансий. Валентина Попова учится на 3 курсе университета «Дубна» по специальности «Горный инженер геофизик». Время до устройства на работу пока есть, но она уже задумывается о будущем: «Пока у меня еще недостаточно знаний и навыков, - признается студентка. - Но после окончания вуза я хотела бы устроиться на работу в ОЭЗ, и одна из вакансий ее Управляющей компании меня заинтересовала – инженер-геодезист. Возможно, попробую пройти здесь практику». Место нынешней работы решила поменять жительница Дубны Нина Сакулина. ОЭЗ привлекает в первую очередь своими уникальными инновационными проектами: «В особой экономической зоне много предприятий. Я только что прошла собеседование со специалистами компании «Тендерхелп», очень заинтересовал проект резидента, и хочется верить, что собеседование было успешным». Открытые вакансии в этот день соискателям представили 24 компании-резидента. Желание пополнить свои коллективы, производства грамотными специалистами есть у каждой компании. Выбрать было из кого, квалифицированную и хорошо оплачиваемую работу в этот день искали около 400 человек. Светлана Жукова