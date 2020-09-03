В минувшие выходные завершил свою работу военно-технический форум «Армия-2020», который в очередной раз подтвердил статус одной из ведущих мировых выставок вооружения, военной и специальной техники, а также крупнейшей площадки для обсуждения перспектив развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества. Его основная выставочная экспозиция была развернута в Конгрессно-выставочном центре и парке «Патриот», а деловые программы, учебные и показательные выступления участников прошли во всех военных округах и на Северном флоте. Постоянным участником форума стало Дубненское предприятие ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, которое представляет свою продукцию в составе экспозиции Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» уже в шестой раз - ровно столько, сколько существует сам форум. Международная выставка год от года набирает обороты, вот и на этот раз она побила собственные рекорды: по количеству участников и посетителей, объемам заключенных государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также по числу перспективных инновационных разработок и проектов. Значимым событием этого года также стало открытие на территории парка «Патриот» Храма Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Тысячи участников Международного форума «Армия-2020» в дни работы выставки посетили этот храмовый комплекс, а также музейные экспозиции. В этом году - и это главная отличительная особенность форума - он проходил одновременно с Армейскими международными играми, которые развернулись на полигоне Алабино и еще нескольких полигонах ВС. Как подчеркнул министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу, приветствуя участников форума на его открытии, - эти два знаковых мероприятия Министерства обороны, подчиняясь принципу синергии, увеличат потенциальные возможности друг друга. Всего же в форуме приняли участие около полутора тысяч предприятий и организаций (в том числе 17 зарубежных), которые представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения; в рамках статической и динамической программы форума представлены более 5 тысяч образцов военной техники. Делегацию Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в которую входят, кроме ГосМКБ «Радуга», такие предприятия как ГНПП «Регион», ГосМКБ «Вымпел», ВПК «НПО машиностроения», концерны «МПО – Гидроприбор» и «Гранит-Электрон» и другие, возглавил генеральный директор КТРВ Борис Обносов. На стендах Корпорации ТРВ - мирового лидера в создании высокоточного оружия и входящей в сотню крупнейших производителей военной продукции, было что посмотреть специалистам авиационной, оборонной отраслей, ведущим инженерам и разработчикам как по части образцов боевого оружия, так и в экспозиции продукции двойного назначения, разрабатываемой в рамках программы диверсификации. Генеральный директор КТРВ Борис Обносов, комментируя участие Корпорации в выставочном форуме, подчеркнул: «Мы показываем свою продукцию в области ракетного вооружения шестой год подряд, и те, кто знает о создании вооружений не понаслышке, должны понимать, что создание каждого изделия требует не один год, а нескольких лет. Сегодня мы представляем изделия, которые либо проходят, либо уже прошли госиспытания. Каждое из них заслуживает отдельного рассказа». Борис Викторович также отметил, что все изделия Корпорации пользуются достаточно большой популярностью не только у нас в стране, но и за рубежом. «У КТРВ достаточно большой объем экспортных контрактов, приближается к трем миллиардам долларов, - добавил он. – Более того, мы представляем продукцию в отдельном демонстрационном центре на открытой площадке и на закрытой площадке также. В первый день работы форума в авиационном кластере в Кубинке, куда прилетал министр обороны, мы показали те изделия, которыми могут вооружаться наши самолеты и беспилотные летательные аппараты». За время работы Международного форума «Армия-2020» его посетили первые лица государства – председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства, курирующий вопросы ВПК, Юрий Борисов, министр обороны страны Сергей Шойгу и начальник генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов и другие. Их основная работа была сосредоточена в рамках закрытой части экспозиции, экспонаты которой стоят сегодня исключительно на отечественном вооружении. Что же до открытой части выставки, то и там было чем удивить рядовых зрителей и профессиональных разработчиков техники военного и гражданского назначения. Министр обороны страны в беседе с представителями телекомпании «Звезда» рассказал, на что гостям форума следовало бы обратить особое внимание. «В этом году мы вышли на очень и очень неплохой результат по молодым ученым, молодым конструкторам, - отметил он. - Это касается научных рот Министерства обороны, это тот задел, который был сделан 4-5 лет назад. Сегодня это начинает давать результат… Они сделали свой двигатель, который работает на трех видах топлива, который может применяться в разных образцах техники. Если говорить вообще о том, что меня не просто удивило, а порадовало, это, пожалуй, то, что в этом году мы совершили очень серьезный прорыв в беспилотной авиации и робототехнике. Об этом много говорили и говорят, но я понимаю, что к концу года будем подписывать такие же значительные контракты на поставку больших серий. У нас большое количество беспилотной авиации, около двух тысяч разных комплексов. Это уже следующее поколение», - отметил Сергей Шойгу. Министр обороны России отдельно остановился на упомянутой робототехнике. Как отметил Шойгу, на данный момент уже созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, однако менее уязвимы. Созданные машины могут выполнять множество различных задач — от разминирования до анти-снайперской борьбы. «Это уже не вещи, похожие на игрушки из «Детского мира», это то, что представляет серьезную угрозу и серьезное оружие. Когда у него фактически нейронные сети управления, когда он отличает собаку и кошку от другой цели или человека, когда у него есть уже часть искусственного интеллекта… Там тоже уже все работает на автомате, не нужен наблюдатель», - рассказал министр. Однако оборонная промышленность работает не только для военных. Шойгу подчеркнул, что разработки ОПК играют огромную роль и в гражданской жизни. Они представлены в медицине, строительстве, инженерии и других отраслях. «Не хочется применять слово «впервые», чтобы не создавать сенсацию, но в большом объеме представлено и то, что оборонка делает для гражданской жизни, для повседневной жизни. И в медицине, и в строительстве, и в инженерии, и во многих других вещах. Это, конечно, не может нас не радовать. Я не могу описать все 28 тысяч разных образцов, которые представлены здесь. Из них, даже если взять десять процентов - самое современное, самое новое, то, что находится на стадии внедрения, - то все равно получается 2,8 тысячи. Никакого времени не хватит, лучше ходить, смотреть, спрашивать конструкторов, показывать это все»,- заключил министр. Впрочем, именно так и делали участники и гости выставки: ходили, смотрели, расспрашивали разработчиков о том или ином изделии. Итогом всей этой выставочной работы, которая не прекращается в общем-то весь год, если говорить о постоянно действующей экспозиции, стало заключение свыше сорока государственных контрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 1 трл 160 млрд рублей. Это на сто с лишним миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. Особое внимание у посетителей выставки, в том числе иностранных делегатов, вызывает экспозиция КТРВ, и это не случайно. Грозное оружие, которое разрабатывают и производят на головном предприятии Корпорации и предприятиях, входящих в ее состав, сегодня экспортируется в ряд зарубежных стран. Экспортные образцы представлены в составе стенда ТРВ и дубненским предприятием ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка. «ГосМКБ «Радуга» традиционно участвует в форуме «Армия», и этот год для нас не стал исключением, - отметил генеральный директор предприятия Владимир Николаевич Трусов. – В демонстрационном центре Корпорации представлены два наших изделия – это противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, которая работает по принципу «пустил-забыл», и ракета повышенной дальности Х-59МК. На открытой площадке экспонируются наиболее знаковые изделия, разрабатываемые предприятиями Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в том числе изделия «Радуги». Одно из них разработано совместно с Дубненским машиностроительным заводом – это крылатая ракета Х-22. Кроме этого, предприятие представило новейшие разработки на закрытой части экспозиции - те, которые не поставляются на экспорт, а стоят на вооружении нашей страны». В исторической части экспозиции размещены тактические крылатые ракеты и ракетные системы, созданные в разные годы на предприятиях, ныне входящих в состав Корпорации, а также уникальные образцы морского подводного оружия. Весомую долю из них разработали в стенах дубненского КБ «Радуга». Это крылатые ракеты Х-58, Х-59 и Х-59М, противокорабельная крылатая ракета П-15, ракеты 85Р и 3М80. Модели позволяют проследить эволюцию ракетной техники, а интерактивные стенды, которыми самостоятельно может воспользоваться любой посетитель, дают полные характеристики этих изделий и краткую историю их разработки. И наконец, стоит отметить еще один образец, разработанный ГосМКБ «Радуга» в рамках диверсификации, - это экранный комплекс для тренажера пилотов. Как рассказал нам начальник службы военно-технического сотрудничества и маркетинга Владимир Николаевич Федоров, экранный комплекс – совместная разработка дочернего предприятия АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» ООО «НПП «Радуга-15» и предприятия РАА «Спецтехника». Экранные комплексы используются в составе тренажеров летного состава для имитации полетной обстановки, видимой из кабины пилота. Такой комплекс обеспечивает полное восприятие летной обстановки и позволяет проводить безаварийное обучение пилотов. Вообще же в этой части демонстрационного центра был представлен широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения, изготовленной с использованием новейших технологий и уникальных материалов. Это инновационные изделия для космической отрасли, авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта, медицины, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности, служб ЖКХ. На стендах можно было увидеть космический аппарат «Кондор-Э», различные модификации радиовысотомеров, устройства и детали для авиадвигателя ПД-14 и самолёта МС-21, тренажёр для парашютистов, аппаратуру и установки для судов и судоходства, медицинские приборы и стенды, образцы уникальных эндопротезов, высокопрочного инструмента и многое другое. За время работы форума «Армия-2020» на его площадках побывали более пятидесяти специалистов «Радуги», не считая членов делегаций и руководителей предприятия, которые посещали выставку ежедневно, а также стендистов, работавших как в демонстрационном центре Корпорации, авиационном кластере, так и в павильоне ВПК. Дубненские специалисты приняли участие в круглых столах узкой направленности, как, например, «Композитные материалы специального назначения», «Климатические испытания образцов ВВТ» или «Управление интеллектуальной собственностью». Вообще же в этом году из-за пандемии коронавируса и усиления профилактических мер в борьбе с ним со стороны предприятий был несколько ограничен привычный порядок посещения форума. Во-первых, на выставку отправились далеко не все желающие, а те, кому участие в форуме действительно важно и необходимо с профессиональной точки зрения, в обязательном порядке проходили предварительное обследование со сдачей анализов на наличие вируса. При входе на территорию каждому без исключения посетителю измеряли температуру, а затем при входе в каждый из павильонов. Итого за день в обязательном порядке каждый участник выставки раз двадцать, а то и больше проверял температуру, обрабатывал антисептиком руки и менял маску, которые выдавались и в павильонах, и даже на открытых площадках форума. Самым ярким и зрелищным оказался финальный день форума с насыщенной летной программой. Вот уж тут и дух захватывает, и диву даешься, на что способна наша отечественная военная авиация! В летной программе участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н. Пилотажная группа «Первый полет», выполняющая сложные фигуры на поршневых самолетах Як-52, Як-5, впервые выступила на «Армии-2020» с захватывающей программой, а группа «Стрижи» впервые продемонстрировала летнюю программу на девяти МиГ-29. Пилоты выступали на боевых, а не специально подготовленных для шоу истребителях. Анна Сухая Фото автора, Михаила ЖИГУНОВА и mil.mosreg.ru