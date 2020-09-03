Шесть резидентов ОЭЗ «Дубна» стали участниками форума «Армия-2020», основные мероприятия которого проходили в течение недели, до 29 августа, в том числе на крупнейшей подмосковной площадке в Кубинке.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» собрал делегации из 90 стран мира, среди которых рекордное число экспонатов представили более полутора тысяч предприятий и компаний оборонной промышленности России. Мероприятие проходило в шестой раз, на 70 площадках по всей стране. Инвесторы ОЭЗ «Дубна» всегда принимают в нем участие. На этот раз свою продукцию в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке демонстрировали компании «Дедал», «Мортех» и еще четыре резидента - «Промтех-Дубна», ОКБ «Аэрокосмические системы, «Дубненский кабельный завод» и «Дубненский завод коммутационной техники», которые входят в состав Корпорации «Промтех».

Управляющую компанию на «Армии» представлял заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Сергей Писарев, который 24 августа выступил с презентацией подмосковной территории, особенностей ее развития и преимуществ в рамках круглого стола «Промышленные кластеры и технопарки как эффективные инструменты диверсификации предприятий ОПК: опыт, тенденции, перспективы». Модератором круглого стола выступил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. На примере «Дубны» Сергей Писарев отметил, что такие специализированные площадки как ОЭЗ, оснащённые необходимой промышленной и технологической инфраструктурой, помогают компаниям-резидентам существенно снизить издержки на реализацию проектов по производству высокотехнологичной импортозамещающей продукции, в том числе проектов предприятий ОПК.

Ежегодно принимает участие в форуме Научно-производственный комплекс «Дедал», предприятие Блока безопасности Госкорпорации «Росатом». В этот раз резидент демонстрирует более 10 перспективных образцов продукции собственной разработки в сфере физической защиты и безопасности. Это, например, полноростовой шлюзовой турникет из серии «Татанка», новое изделие из модельного ряда двухспектральных систем видеонаблюдения - система тепловизионного наблюдения с функцией распознавания лиц «Кивер-ДК», экспортные образцы - быстроразвертываемый комплекс технических средств охраны «RuSwift» и автономный пост технического наблюдения «Kazak». Также вниманию посетителей предложен гибридный макет, демонстрирующий компетенции предприятия в области электронных учебных пособий, с применением технологий виртуальной и дополненной реальности.

Вместе с новинками в экспозицию включены и давно зарекомендовавшие себя решения: автономный пост технического наблюдения «Гренадер» c двухспектральной системой видеонаблюдения «Кивер-М» и быстроразвертываемый комплекс технических средств охраны заградительного типа «Сапсан».

Уникальную военную технику демонстрирует компания «Мортех». Это морская беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого круга задач, в том числе рутинных и опасных для человека, а также плавсредство Falko - его катамаранная конструкция и наличие подводного крыла позволяют значительно снизить нагрузку на двигатель, а благодаря использованию композитов, изготовленных инновационными методами, снизить вес конструкции и увеличить ее прочность. Катера этой серии предназначены для выполнения боевых задач в зонах повышенной опасности, патрулирования акваторий и поиска браконьеров. Кроме того, оснащение катеров буксируемыми сонарами позволяет вести поиск неподвижных объектов, в том числе подводных лодок, осуществлять иные задачи.

Корпорация «Промтех» представила кабельно-проводниковую продукцию и коммутационную технику новейших разработок резидентов подмосковной особой экономической зоны «Промтех-Дубна», ОКБ «Аэрокосмические системы», «Дубненский кабельный завод» и «Дубненский завод коммутационной техники». Все изделия, безусловно, привлекли внимание участников форума и после его завершения руководство корпорации, как и все резиденты ОЭЗ «Дубна», принимающие участие в «Армии-2020», надеются расширить число своих заказчиков.