В ОКБ «Аэрокосмические системы» сегодня трудятся более 600 разработчиков и конструкторов, а всего в проект инвестировано более 1 млрд рублей. Это третья компания в ОЭЗ «Дубна», которая в августе отмечает 10-летие получения статуса резидента.

За 10 лет деятельности коллектив ОКБ «Аэрокосмические системы» продемонстрировал пример успешной реализации проектов на площадке подмосковной ОЭЗ «Дубна». За это время резидент расширил сферу деятельности с разработки от электротехнических и электронных компонентов для авиационной техники до разработки интегрированных систем, обеспечив прочное присутствие на рынке авиационного и космического оборудования.

Сегодня ОКБ «Аэрокосмические системы» также ведет работы по проектированию высокотехнологичного оборудования морских надводных и подводных аппаратов, оборудования для газовой добычи. Два года назад система проектирования, получившая название САПР «МАКС», вошла в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи, прошла необходимые проверки исходного кода и перешла в весовую категорию коммерческих продуктов. А в прошлом году ОКБ вошло в Союз авиапроизводителей России, который объединяет ведущие предприятия авиационной промышленности страны.

- Важную роль в реализации проекта играют статус резидента особой экономической зоны, дающий возможность пользоваться положенными преференциями, поддержка правительства Московской области и Управляющей компании ОЭЗ «Дубна», - отметил генеральный директор Корпорации «Промтех» Валерий Шадрин. - Это ощутимо помогает развитию компании. Сегодня в ОКБ «Аэрокосмические системы» трудятся более 600 разработчиков и конструкторов, а всего в проект уже инвестировано более 1 миллиарда рублей.

Активно ведется работа по созданию корпоративного университета. Пристальное внимание резидент уделяет социальному аспекту - главным активом с первого дня считается коллектив. Команда высококвалифицированных разработчиков и конструкторов, талантливая и перспективная молодежь, готова с полной отдачей трудиться и развиваться на благо отечественного авиастроения. Сегодня это гордость конструкторского бюро.

В настоящий момент ОКБ «Аэрокосмические системы» активно сотрудничает с такими государственными корпорациями, как ОАК, Вертолеты России, Роскосмос, ОДК, ОСК, Росатом по целому ряду проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по импортозамещению, выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию и внедрению новых перспективных технологий, ранее не имевших аналогов в нашей стране. В планах резидента ОЭЗ «Дубна» не останавливаться на достигнутом и осваивать новые рынки.

Материалы подготовила Светлана ЖУКОВА