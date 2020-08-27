Компания «Дубна-Биофарм», производящая изделия медицинского назначения, отметила двойной юбилей – 15 лет со дня основания и 10 лет с момента получения статуса резидента ОЭЗ «Дубна».

Проект компании «Дубна-Биофарм» объединяет ведущих российских разработчиков в сфере офтальмологии - Глазной центр «Восток-Прозрение» и группу компаний «КСЕНТЕК». Специалисты успешно ведут совместные исследования, инновационные разработки, организовали опытное производство новых материалов в офтальмологии, соответствующих мировым стандартам GMP. Это, в том числе, протектор тканей глаза «Оквис 0,3%», пользующийся большим спросом у пациентов с проблемами по зрению, а также целая линейка материалов на основе костного коллагена нового поколения «Ксенопласт», предназначенных для использования в условиях стационаров при проведении склеропластики, хирургическом лечении глаукомы и отслойки сетчатки глаза, других хирургических вмешательств. Кроме того, сегодня стоматологи успешно стали применять в своей практике продукцию компании серии «Гликодент».

- Все эти изделия медицинского назначения получили одобрение лечащих врачей, о них написано немало статей, а доклады на специализированных конференциях и выставках неизменно вызывают интерес специалистов, - рассказал генеральный директор ООО «Дубна-Биофарм» Сергей Анисимов. - Но сделать свою продукцию доступной для населения нашей страны компания смогла только после того, как стала резидентом особой экономической зоны «Дубна». Именно на ее территории, используя все положенные резидентам преференции и льготы, сегодня мы реализуем свои планы по организации массового производства медицинских изделий.

Недавно «Дубна-Биофарм» отметила 15-летие своей деятельности и 10 лет как является резидентом подмосковной ОЭЗ «Дубна». Эти годы стали успешными для организации. Благодаря налаженному сотрудничеству с фармацевтическими компаниями, протектор тканей глаза «Оквис 0,3%» сейчас можно приобрести в аптеках всех регионов России. По данным фармацевтической сети «Планета Здоровья» этот продукт по популярности находиться на IV месте в списке из 58 аналогичных товаров. А по релевантности «Оквис» занимает в этом списке II место, что подтверждает качество инновационного изделия.

Продажи медицинской продукции резидента ОЭЗ «Дубна» с каждым месяцем растут. По итогам прошедшего 2019 года выручка компании составила более 16 млн рублей. Это позволяет ей расширять и совершенствовать собственное производство.

Так, например, в настоящее время инвестор ведет активные работы по подготовке проектно-сметной документации на создание «чистых зон» в одном из помещений строящегося на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» Инновационно-технологического центра №2.

По мнению руководства компании, организация нового производства, соответствующего международным стандартам, даст резиденту еще больше возможностей в разработке и производстве новых медицинских изделий для офтальмологии, стоматологии, а теперь и нового направления в деятельности компании – разработкам в сфере косметологии.

Материалы подготовила Светлана ЖУКОВА