В ОЭЗ «Дубна» подвели итоги деятельности в первом полугодии 2020 года. За это время инвестиции резидентов в проекты достигли почти 3 млрд рублей, а отчисления в бюджеты всех уровней составили свыше 1,5 млрд рублей.

Первое полугодие 2020 года из-за пандемии коронавируса стало непростым временем для резидентов ОЭЗ «Дубна». Тем не менее, компании не только не уменьшили активность, многие даже наращивали мощности, а некоторые не в ущерб основным планам переориентировали производства на выпуск продукции, необходимой для борьбы с COVID-19. Все безопасные и комфортные условия для работы в непростой ситуации резиден там в полной мере обеспечивала Управляющая компания ОЭЗ.

Сегодня в подмосковной особой экономической зоне «Дубна» реализуют проекты 166 резидентов, они создали более 4,5 тыс. рабочих мест, 220 из которых добавились в I полугодии.

За прошедшие с начала года шесть месяцев компании вложили в проекты почти 2,8 млрд руб. и получили свыше 5,6 млрд руб. выручки. Таким образом, объем фактических инвестиций в проекты с начала их деятельности в ОЭЗ составил более 29,4 млрд. руб., а выручка от реализации продукции превысила 49 млрд руб. Налоговые отчисления во все бюджеты достигли 1,5 млрд руб., а их сумма накопленным итогом приблизилась к 6,8 млрд руб.

У высокотехнологичных компаний подмосковная ОЭЗ по-прежнему остается популярной территорией для воплощения в жизнь уникальных проектов. За первое полугодие были одобрены проекты еще пяти компаний, из них две - со строительством собственных объектов. Суммарно инвестиции новых компаний составят более 2,7 млрд руб., в ходе реализации проектов они планируют создать 156 рабочих мест.

По состоянию на 18 августа т.г. строительно-монтажные работы ведут 14 компаний. В наступившем полугодии 3 резидента – компании «Эверс», «Грасис Тех» и «Акцентр групп» намерены завершить строительство своих предприятий. Очередной, уже шестой по счету корпус на территории ОЭЗ сдаст в эксплуатацию «Промтех-Дубна». Еще 3 резидента– «Полинет», «НПФ Промрессурс» и «Эйс технологии» планируют приступить к возведению собственных научно-производственных комплексов на обеих площадках ОЭЗ.

В первом полугодии продолжала развиваться инфраструктура ОЭЗ. Были введены в эксплуатацию главная канализационная насосная станция, которая в первую очередь необходима для обеспечения функционирования 2, 3 и 4 очередей строительства левобережной площадки, а также сети телекоммуникаций.

В планах Управляющей компании ОЭЗ на вторую половину года завершить строительство и ввести в эксплуатацию Инновационно-технологический центр №2 Российского центра программирования площадью 9000 кв. метров, продолжить строительство инженерных и улично-дорожных сетей. Это даст резидентам новые возможности для реализации проектов и сделает подмосковную территорию еще более привлекательной для новых инвесторов.