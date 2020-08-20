В компании «Промтех-Дубна» в преддверии Дня авиастроителей и в честь 10-летия с момента получения статуса резидента ОЭЗ «Дубна» наградили сотрудников за высокий профессионализм и многолетний труд. Все 10 лет компания «Промтех-Дубна» активно росла и развивалась: появлялись новые направления деятельности, пополнялась техническая база, много внимания уделялось подбору и обучению сотрудников. Сейчас в ОЭЗ «Дубна» свою деятельность осуществляют 166 резидентов. «Промтех-Дубна» – крупнейший из них. Из 29 млрд рублей, вложенных компаниями-инвесторами в проекты на территории ОЭЗ, 4,5 млрд рублей осуществил «Промтех». Свою серьезную лепту компания вносит в создание новых высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест: из 4,5 тысячи созданных в особой зоне рабочих мест 1,5 тысячи приходятся на юбиляра, благодаря чему он является одним из самых крупных работодателей города Дубны и имеет статус градообразующего предприятия. За 10 лет работы в ОЭЗ «Промтех» построил 5 объектов общей площадью 34,5 тыс. кв.м., а всего планирует создать более 10 научно-производственных корпусов. Но главное достижение резидента – сплоченный, работоспособный, заинтересованный в конечном результате коллектив. - Сегодня наша компания – коллектив высококвалифицированных специалистов, для которых это не просто место работы, это и школа жизни, и источник новых знаний и опыта, иными словами – это образ жизни, – сказал, обращаясь к коллективу, генеральный директор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин. - «Мы» – это ваши руки, ваши умения, ум, смекалка. За это всех вас хочу поблагодарить, за все то, что сделано на предприятии, великое вам спасибо! Нам есть чем гордиться, сегодня второго такого предприятия нет нигде. О профессионализме коллектива и уникальности продукции, которую он выпускает, говорил и глава городского округа Дубна Максим Данилов. Он отметил, что за 10 лет «Промтех-Дубна» органично влился в дружную семью предприятий научно-промышленного комплекса города, многое сделал для его развития. По мнению главы, этому способствовало, в первую очередь, грамотное руководство компанией генерального директора Корпорации «Промтех» Валерия Шадрина. Корпорация и одно из ее подразделений «Промтех-Дубна» участвуют во множестве проектов, обеспечивая основополагающие потребности российских предприятий ракетно-космической отрасли, авиа- и приборостроения. Одним из самых успешных стал «МС-21» – авиалайнер, который составит достойную конкуренцию воздушным судам иностранного производства. - Мы гордимся таким резидентом и тем, что причастны к столь значимому проекту федерального уровня, – сказал на торжественном мероприятии генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - То, что именно у нас реализуется важный для России проект, поддерживает имидж особой экономической зоны, как территории, которая имеет все условия для успешного развития крупного бизнеса. И я искренне хочу поблагодарить Валерия Владимировича Шадрина за доверие. Мы работаем для вас и со своей стороны еще раз подтверждаю, что и впредь готовы оказывать компании любую поддержку. Осваивайте новую продукцию, новые рынки, берите новые высоты! Антон Афанасьев вручил генеральному директору Корпорации «Промтех» Валерию Шадрину грамоту в честь 10-летнего юбилея компании-резидента. В ходе праздничного мероприятия почетными грамотами за многолетний труд на предприятии и высокий профессионализм были награждены сотрудники «Промтех-Дубна». У резидента ОЭЗ «Дубна» большие планы. Компания продолжает осваивать левобережную площадку, где намерена построить еще несколько производственных корпусов. И, если не перечислять все проекты, то только один «МС-21» дает задел на многие годы вперед: в России планируют выпускать 80 таких воздушных судов в год. Так что работа есть и есть профессионалы, готовые выполнять ее на отлично. Светлана ЖУКОВА