Особое мнение «Росстат всегда занижает показатели инфляции с помощью примитивных приемов. Но есть и объективные факторы, которые занижают рост цен. Поскольку пенсии поднимать не стали, пенсионеры оказались совсем нищими и вынуждены покупать гнилое и некачественное. Торговцы этим пользуются, сбывая по дешевке то, что ничего не стоит и обычно выбрасывается. Росстат фиксирует такие ценники, и в результате при вычислении показателя инфляции получается «ноль» роста». Василий Семчира, доктор экономических наук, экс-директор НИИ статистики Росстата. Эйфория по поводу реальной помощи многодетным семьям не стихает до сих пор. Однако о пенсионерах и их доходах ни правительство, ни СМИ не говорят вот уже несколько месяцев. Декларативные поправки к Конституции РФ ничем не могут помочь пенсионерам, потому что нет количественного механизма индексации пенсий. Можно проиндексировать ежегодно пенсии по 0,5-1 %, и требование Конституции будет выполнено. А пенсионеры будут продолжать беднеть, поскольку цены на товары и услуги постоянно растут. Прибавка дважды по 10 тысяч рублей семьям с детьми фактически является рублевой индексацией работающих граждан. Редко кто из них не имеет детей, чего не скажешь о пенсионерах, им по 10 тысяч рублей не положено. Грубый подсчет показывает аналогию рублевой индексации с той помощью, которую оказало государство. Средняя зарплата в стране (без учета топ-менеджеров): 40 000 рублей в месяц. Инфляция Росстата 4%. Добавка в месяц: 40 000 рублей х 0,04 =1600 рублей в месяц. В год 1600 рублей х 12 месяцев = 19 200 рублей~ 20 тысяч рублей. Добавка одинаковая всем работникам без исключения. Также можно было бы проиндексировать доходы пенсионеров по средней пенсии в стране, это было бы справедливо. Сейчас много говорят о том, что к поправкам в Конституцию срочно надо принять до 20 законодательных актов, в том числе по индексации. «Народная» инфляция (инфляция на основные продукты питания, одежду, коммунальные услуги, проезд и т.д.) уже оценивается в 20%. Поэтому надо торопиться с принятием закона о механизме индексации пенсий. Используемый правительством механизм индексации доходов по единому процентному показателю (инфляции Росстата) в корне неверный. Потому что, во-первых, не учитывает огромный разброс доходов населения. Во-вторых, официальная инфляция занижена в 5-6 раз по сравнению с реальной (народной) инфляцией. Это макроэкономический показатель, рассчитанный в среднем для всего населения в целом. Применять его к индивидуумам: работникам, пенсионерам и др. не допустимо! Механизм правительства порождает бедность, несправедливо обогащая элиту, и существенно увеличивает разрыв между богатыми и бедными. Например, начинающий провинциальный учитель, воспитатель получают 8 000 рублей в месяц. А бывший премьер получал 730 000 рублей в месяц (см. «АиФ» №24, 2016 г.). При индексации на 5% первым добавят по 400-500 рублей, а премьеру 36 500 рублей в месяц. Спрашивается, за что? Мы не оспариваем размер зарплаты, а только иллюстрируем несправедливость добавки. Механизм индексации должен быть рублевым по среднему показателю, который впервые предложен еще в 2012 году в городе Дубне в ОИЯИ (см. «Советскую Россию» №6 и №7 за январь 2015 г.) Л.Н. ЗАЙЦЕВ, доктор технических наук, профессор Я.Н. ВИКУЛИН, депутат Совета депутатов г.о. Дубна