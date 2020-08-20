Ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, безработных граждан, граждан категории «инвалиды» и «предпенсионный возраст», а так же для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, организованная Дубненским центром занятости населения, состоялась 12 августа в читальном зале Городской библиотеки семейного чтения.

В ней приняли участие девять организаций - это ФКУ «Войсковая часть 46179», ООО «Каравелла», «Фордевинд», «Научно-технический центр «Анклав», «Частное охранное предприятие «Комбат», ОМВД России по городскому округу Дубна, Центр кинологической службы, индивидуальные предприниматели Насонов П.А. и Глазков А.Н.

После торжественного открытия ярмарки представители организаций-участников провели презентацию своих предприятий, рассказали об имеющихся вакансиях, требованиях к соискателям вакантных рабочих мест и условиях труда. На ярмарке были представлены 85 вакансий - это инженеры разных отраслей, ведущий бухгалтер, специалист отдела продаж, полицейский, юрисконсульт, психолог, младший инспектор кинолог ЦКС, администратор гостиницы, регулировщик РЭА и приборов, повар, кондитер, кладовщик, продавец, водители разных категорий, оператор, грузчик, официанты, охранники, горничные, разнорабочие и другие.

Специалисты Дубненского центра занятости населения оказали консультативную помощь гражданам, посетившим ярмарку вакансий, рассказав о способе подачи заявления на оказание государственных услуг по информированию о положении на рынке труда и содействию гражданам в поиске подходящей работы на Портале государственных и муниципальных услуг. Подробно также разъяснили о новом сервисе «Профессиональная ориентация» на портале Роструда «Работа в России», рассказали об условиях постановки на учет и о государственных услугах, которые оказывает городская служба занятости населения, а также предоставили информационный материал в виде газет, ежемесячного рекламно-информационного журнала «Справочник соискателя», рекламных проспектов, буклетов и информационных брошюр.

В рамках эпидемиологической ситуации в соответствии со стандартами работы Городской библиотеки семейного чтения специалистами центра занятости отслеживалось число посетителей ярмарки, которое не должно было превышать двух с половиной десятков человек. Всего ярмарку вакансий посетили 48 человек, из них граждан с ограниченными возможностями (инвалидов) – 2 человека, пенсионного возраста – 10 человек. Они прошли первичные собеседования с работодателями о возможностях трудоустройства, обсудили интересующие их вакансии. Предложение пройти второй этап собеседования сделали шесть работодателями десятерым дубненцам.

Также для представителей организаций был проведен круглый стол «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы». Вся информация, озвученная в рамках ярмарки вакансий, оказалась крайне полезна для самих работодателей, а также дубненцев, которые ищут работу.

И.М. ГОГЕНКО, директор Дубненского центра занятости населения