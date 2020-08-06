Представители Ульяновской области в ходе делового визита в наукоград Дубну побывали в ОЭЗ, расположенной на его территории, узнали об инновационной продукции компаний-резидентов и ознакомились с проектом в целом.

В рамках делового визита в наукоград Дубну с целью обмена опытом работы центров управления регионами большая делегация из Ульяновской области во главе с заместителем председателя правительства региона Светланой Колесовой посетила ОЭЗ «Дубна». Представительную делегацию сопровождал глава городского округа Дубна Максим Данилов.

Гостей принял генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, который в атмосфере живого общения рассказал о проекте и его особенностях, связанных с размещением на подмосковной территории – поддержке правительства Московской области, льготах и преференциях для резидентов и специальных условиях выделения земельных участков под строительство компаниями собственных научно-производственных корпусов.

На выставке инновационных проектов резидентов в Конгресс-центре заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Писарев и директор Департамента по привлечению и взаимодействию инвесторов Денис Иванов познакомили гостей с инфраструктурой ОЭЗ, направлениями деятельности компаний, рассказали о новейших разработках и продемонстрировали выпускаемую на предприятиях инновационную продукцию.

В ходе делового визита гости отметили высокий уровень развития подмосковной территории, достижения резидентов ОЭЗ и положительный опыт ее Управляющей компании, который, по мнению зампреда правительства Ульяновской области Светланы Колесовой, вполне может быть применен и в особой экономической зоне портового типа «Ульяновск».

- Мы рассчитываем на перспективное сотрудничество с руководством наукограда Дубна и расположенной здесь ОЭЗ, - сказала в завершении визита Светлана Колесова. – Тем более, что есть много объединяющих наши регионы инновационных проектов. Например, таких, как пилотный проект «Умный город», который успешно реализуется и в Ульяновской области, и в Подмосковье.

Светлана ЖУКОВА