Праздничную дату отмечает 6 августа ПАО «ТЕНЗОР». В этот день 1973 года с изготовления первой детали началась его производственная деятельность. А решение о строительстве приборного завода именно в Подмосковье и конкретно в Дубне было принято пятью годами ранее. Чем живет градообразующее предприятие сегодня? Как строит свою работу в сложный период, связанный с пандемией коронавируса? Мы попросили рассказать об этом генерального директора ПАО «ТЕНЗОР» Виктора Голубева. – Виктор Алексеевич, удается ли приборному заводу выполнять контракты и вести свою деятельность в соответствии с намеченными планами? Или режим самоизоляции внес свои коррективы? – В непростое для российской и мировой экономики время мы сумели наладить производственный процесс с учетом ограничительных и профилактических мероприятий. На данный момент полностью сохраняем те объемы реализации, которые утвердили в конце прошлого года. Если за 2019 год этот показатель составил около 680 млн рублей, то за первое полугодие уже превысил 1 млрд рублей. И указанные в контрактах сроки «ТЕНЗОР» ни разу не нарушил. Выполняем заказ на системы контроля и управления пожарной защитой (СКУ ПЗ) для первого блока атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш. Продолжаем производство оборудования для АЭС в Белоруссии. Изготовили партию модулей газового пожаротушения для первого и второго энергоблоков строящейся Курской АЭС-2, приступили к поставкам автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой. Уже более десяти лет, в рамках нескольких международных договоров, успешно сотрудничаем с индийскими партнерами. Сейчас на берегу Индийского океана возводится вторая очередь АЭС «Куданкулам», третий и четвертый энергоблоки с реакторными установками. Делаем для них устройств самотушения проливов горючих жидкостей (УСП-01Ф). Реализуем ряд инженерно-технических проектов по соглашению с Объединенным институтом ядерных исследований. В частности, организовали серийный выпуск уникальных модулей электронной калибровки (ECal) для ускорительного комплекса NICA, который возводится в Дубне. Для производства электромагнитных калориметров, разработанных учеными ОИЯИ, на нашем приборном заводе, в цехе комплексного сборочно-монтажного производства создан специализированный сборочный участок. Это далеко не полный перечень контрактов ПАО «ТЕНЗОР» на 2020 год и ближайшую перспективу. В трехлетней стратегии обозначен ежегодный объем реализации продукции в размере 2,5 млрд рублей. Считаю, что эта планка достижима и к декабрю мы выйдем на эти цифры. – Как же удавалось столь эффективно вести работу в сложной эпидемиологической обстановке, когда часть специалистов трудились удаленно, а сотрудники старше 65 лет находились в оплачиваемых отпусках? – Я благодарен коллективу за ответственное отношение к делу, за готовность в случае производственной необходимости выходить на смену сверхурочно. Хотелось бы особо отметить начальника отдела снабжения Юрия Васильевич Петрова, который, как говорится, работал за троих. Мы извлекли полезные уроки из имеющихся реалий: перераспределили нагрузку внутри бригад и отделов, оптимизировали численность персонала в разных подразделениях. Никого не уволили и не собираемся. Но поняли, что нужно по-новому подойти к вопросу мотивации. Так что сейчас пересматриваем заводское премиальное положение для выставления правильных реперных точек. – По-прежнему делаете ставку на молодежь? – Да, «ТЕНЗОР» нуждается в молодых кадрах, и омолаживание коллектива – одна из первоочередных задач. Вместе с университетом «Дубна» мы занимаемся целевой подготовкой инженеров и намерены расширять эту программу. Думаю, что успешное выполнение наших плановых заданий позволит в полной мере реализовать все мероприятия по привлечению молодежи. И в дальнейшем увеличить объемы кредитования на приобретение жилья для ведущих специалистов (беспроцентные ссуды – до 2,5 млн рублей при стаже работы на предприятии от двух лет), а также поднять зарплату студентам-старшекурсникам и выпускникам вузов, которые приходят к нам на практику и стажировку. Кроме того, мы развиваем институт наставничества и создаем условия для закрепления на производстве специалистов ключевых компетенций (дополнительные выплаты, соцпакет и т.п.). – Какие направления в производственной сфере рассматриваете как перспективные? – Приняли решение сделать серийным продуктом такой вид изделий, как шкафы управления различного назначения – для нефтегазовой отрасли, объектов министерства обороны, РЖД... Создаем участок поточной сборки, рассчитываем на объемы реализации порядка 1 млрд рублей в год. Общий проект с компанией из Дубны НПК «Дедал» направлен на создание постов наблюдения, чтобы обеспечить охрану государственной границы по Северному морскому пути. К середине следующего года должны закончить опытно-конструкторские работы (ОКР), подготовку технологической документации. Ведем и такую важную тему, как средства пожаротушения для судов. В частности, предлагаем для оснащения ледоколов нового поколения наши установки, которые быстро ликвидируют источники возгорания. Совместно с РАСУ – АО «Русатом Автоматизированные системы управления» начали проектирование и освоение в производстве автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) для реакторов малой мощности. – Значится ли в ближайших планах модернизация производственных площадок и переоснащение технического парка? – Да, это один из пунктов Стратегии развития на 2020-2022 годы. В конце прошлого года «ТЕНЗОР» как резидент особой экономической зоны «Дубна» выступил с предложением передать свой имущественный комплекс в распоряжение ОЭЗ. Под этот проект мы готовы вложить в инфраструктуру порядка 300 млн рублей: провести реконструкцию помещений, переоборудовать проходные, расширить автомобильную стоянку. С тем чтобы управляющая компания ОЭЗ могла сдавать в аренду свободные цеха и кабинеты – порядка 20 тысяч квадратных метров, Свой бизнес-план мы направили в Правительство Московской области, получили обратную связь от министерства инвестиций и инноваций, учли все замечания и ожидаем, что в августе будет принят окончательный вердикт. – Виктор Алексеевич, в завершение разговора – Ваши пожелания коллективу по случаю дня рождения предприятия. – Прежде всего хочу сказать спасибо нашим ветеранам, связавшим свою трудовую жизнь с приборным заводом, за огромный вклад в становление и развитие «ТЕНЗОРА». Бывшим и нынешним коллегам, сотрудникам всех служб, желаю здоровья, профессиональных достижений и семейных радостей. Каждому из нас – успехов в воплощении планов и мечтаний. А «ТЕНЗОРУ» – всегда оставаться одним из градообразующих предприятий в Дубне и лидером приборостроения в России. – Будем надеяться, что так и будет. – Мы в этом уверены! Беседовала Ирина АЛЕКСЕЕВА Приглашаем в команду ТЕНЗОРА талантливых инженеров: проектировщиков

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