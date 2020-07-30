25 июля подписано Соглашение о создании в Московской области инновационно-промышленного кластера «Возобновляемые источники энергии». В число первых участников кластера вошла и ОЭЗ «Дубна».

Кластер создается с целью консолидации усилий по развитию на территории Дубны научных исследований, разработок и производства энергетических установок и систем на базе возобновляемых источников энергии, систем аккумулирования, преобразования и передачи энергии, полученной от возобновляемых источников энергии, а также их компонентов, по подготовке кадров и привлечению инвестиций.

- Инициатором создания в Дубне нового кластера является резидент ОЭЗ «Дубна» компания «НПК Дедал» - наш самый первый флагманский партнер по проекту «Умный город», - рассказал глава городского округа Дубна Максим Данилов. – В авангарде этого кластера и госкорпорация «Росатом», при участии которой два года назад в наукограде появился промышленный кластер «Безопасность». То есть это уже становится замечательной традицией – создание в Дубне наукоемких сообществ для того, чтобы в нашем регионе, в стране появлялось самое передовое оборудования и технологии.

Подписание соглашения символично состоялось на полигоне «Альтернативная энергетика», где компания «НПК Дедал» проводит испытания систем автономного электропитания на основе альтернативных источников энергии. В церемонии подписания документа приняли участие глава администрации городского округа Дубна Максим Данилов, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Писарев, президент ТПП г. Дубны Владимир Бобров, представитель университета «Дубна», а также руководители шести организаций непосредственно занимающихся данной сферой деятельности.

- Возобновляемые источники энергии на ветре, солнце, иных источниках сегодня считаются одним из самых перспективных направлений технологического развития, стратегической заменой традиционных энергоресурсов, - прокомментировал подписание важного документа заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Сергей Писарев. – Среди резидентов особой экономической зоны есть компании, которые занимаются разработками в сфере возобновляемой энергии, немало таких предприятий и в городе. Новый инновационно-промышленный кластер объединит их научный и инновационный потенциал, что безусловно сыграет значимую роль для развития экономики Подмосковья. Мы же, в свою очередь надеемся, что это привлечет в ОЭЗ новых инвесторов - наукоемкие компании с проектами в данной сфере.

Соглашение о создании в Московской области инновационно-промышленного кластера «Возобновляемые источники энергии» подписано, и сегодня новое объединение открыто для вступления в него других участников.