Расширение территории, новые резиденты и рабочие места, сдача в эксплуатацию современного инновационно-технологического центра – ОЭЗ «Дубна» подвела окончательные итоги своей деятельности в минувшем году. В Особой экономической зоне «Дубна» подвели итоги деятельности за 2019 год, по которым некоторые показатели изменились в сторону увеличения. Напомним, что одним из основополагающих вопросов, которые решались в прошедшем году, стала подготовка документов по расширению территории зоны. По ее результатам уже в году наступившем два участка суммарной площадью 62,3 га переданы в управление Управляющей компании ОЭЗ. Важным моментом стала и сдача в эксплуатацию инновационно-технологического центра на правобережной площадке. - Эти события играют значимую роль для перспективного развития территории зоны и наукограда, - комментирует генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Прошедший год показал, что ОЭЗ востребована, по-прежнему привлекает технологичные компании, инвесторов, готовых строить собственные объекты. Кстати, в прошедшем году впервые за всю историю существования зоны резиденты сдали в эксплуатацию сразу 7 новых производственных объектов. Конечно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы и в работу нашей Управляющей компании, и в деятельность резидентов. Тем не менее мы рассчитываем, что в этом году увидим немало новых компаний с интересными инновационными проектами. Для их размещения на нашей территории теперь есть земля, где мы продолжим развитие инфраструктуры, будет сдан в эксплуатацию еще один инновационно-технологический центр на левобережной площадке. В 2019 году Экспертным советом были одобрены бизнес-планы 28 компаний, которые намерены инвестировать в проекты около 4,5 млрд руб. и создать более 1300 рабочих мест. Так что к концу 2019-го в технико-внедренческой зоне было 165 резидентов, и она по-прежнему осталась самой многочисленной в России. Резидентами было создано 462 рабочих места, а накопленным итогом их число приблизилось к 4 300. Инвестиции компаний в проекты составили 5132 млн руб., в целом же они вложили в их реализацию 26540 млн руб. Выручка за год и накопленным итогом была соответственно 11862 и 43371 млн руб. Впервые в минувшем году были показаны такие отчисления (все данные в млн руб.) по налогам в бюджеты - 1182 (всего 3559) и страховым взносам - 596 (всего 1761). Отчисления НДФЛ резидентов ОЭЗ «Дубна» за минувший год составили около 565 млн рублей (для сравнения в 2018 году эта цифра была 418 млн руб.), что составляет порядка 19% всех отчислений по НДФЛ городского округа Дубна. Свою эффективность ОЭЗ в подмосковной Дубне намерена подтвердить и в 2020 году. Несмотря на то, что резиденты и Управляющая компания продолжают работать в непростых условиях пандемии коронавируса, не будут снижены темпы развития инфраструктуры, а также производственной и исследовательской деятельности инвесторов. Активно ведется работа по привлечению резидентов – свои бизнес-планы на ближайший Экспертный совет сегодня готовят 6 новых компаний. Как уже было сказано, в планах сдать в эксплуатацию инновационно-технологический центр в левобережье, где свои производства смогут разместить еще порядка 11 компаний. Материалы подготовила Светлана ЖУКОВА