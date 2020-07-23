Корпорация «Промтех», осуществляющая полный цикл - от разработки до производства и последующего сопровождения систем и компонентов для российской авиации, запустила в ОЭЗ «Дубна» новую линию по производству токопроводящей медной жилы. Теперь на подмосковной территории организован полный цикл производства отечественной кабельной продукции.

Корпорация «Промтех» является самым крупным инвестором на территории Особой экономической зоны «Дубна». Она объединяет под своим началом сразу пять резидентов ОЭЗ: «ПРОМТЕХ-Дубна», «ОКБ «Аэрокосмические Системы», «Промтех-сервис», Дубненский кабельный завод и Дубненский завод коммутационной техники. С запуском новой линии корпорация завершила работу по созданию в подмосковной ОЭЗ полного цикла производства кабельной продукции для авиационной отрасли России.

- Сегодня день рождения нового производства, и мы можем по праву называться кабельным заводом полного цикла, - сказал на церемонии открытия новой линии генеральный директор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин. - В России это единственное предприятие по производству для авиапрома токопроводящих медных жил такого качества. То, что делаем мы, в нашей стране не делает никто.

«Промтех» позиционирует себя как независимого разработчика бортовых кабельных систем, в том числе для таких самолетов, как Сухой Суперджет-100 и МС-21. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, поздравляя коллектив с открытием новой линии, отметил высокий профессионализм специалистов и использование самых прогрессивных инновационных технологий при проектировании и производстве бортовых кабельных систем для среднемагистрального пассажирского лайнера нового поколения МС-21, который по летно-техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

- Корпорация «Промтех» - самый крупный работодатель подмосковной ОЭЗ, - прокомментировала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова. - Сегодня на ее предприятиях создано 1600 рабочих мест, а инвестиции в проекты корпорации составляют более 6 млрд рублей. Новая производственная линия имеет большую значимость для отечественного авиапрома.