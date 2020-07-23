Компания ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» завершила стендовые испытания продукции собственной разработки - системы бесперебойного питания на основе проточных аккумуляторных батарей. Испытания подтвердили, что резидент ОЭЗ «Дубна» является лидером среди предприятий данной сферы в России.

Специалисты компании ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» разработали и изготовили новый экспериментальный стенд системы бесперебойного питания. Вместо традиционно используемых в звене постоянного тока свинцово-кислотных или никель-кадмиевых аккумуляторных батарей ими была применена собственная разработка проточной аккумуляторной батареи номинальной мощностью до 5 кВт, что позволило значительно улучшить характеристики системы.

- Благодаря проточным аккумуляторам стало возможным создавать гибкие системы бесперебойного электроснабжения по требованиям заказчика, не переплачивая за избыточную емкость или мощность, - рассказал генеральный директор ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» Сергей Колгин. - Кроме того, они обладают рядом преимуществ перед классическими аккумуляторами - это длительный срок службы без потери основных технических характеристик, а также низкая стоимость хранения электроэнергии.

Успешно проведенные резидентом эксперименты в различных режимах работы системы не только показали ее устойчивость, выявили ряд технических преимуществ, но и сформировали технологический задел для дальнейших разработок. Кроме того, было подтверждено, что современные решения снижают негативное воздействие на окружающую среду.

В настоящее время ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» ведет подготовку к реализации первых проектов по применению отечественных разработок систем бесперебойного питания на основе проточных аккумуляторных батарей уже на действующих объектах. Эти проекты смогут наглядно продемонстрировать фактическую и перспективную эффективность, а также новые возможности применения систем бесперебойного электроснабжения разработки резидента ОЭЗ «Дубна», в том числе для возобновляемой энергетики.