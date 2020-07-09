За полтора года для более чем одного миллиона жителей Подмосковья тарифы на основные коммунальные услуги: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение были снижены в пределах от 1% до 22% в зависимости от муниципалитета. Кроме того, с 1 июля тарифы на большинство коммунальных услуг остались без изменения, в их числе тарифы на вывоз мусора (обращение с ТКО), взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, тарифы за содержание и ремонт многоквартирных жилых домов, тарифы на газ. Максимальное снижение тарифов на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение произошло в населенных пунктах Подмосковья: в д.Селково на 2082 руб., с. Шеметово на 1467 руб., в д. Березняки на 891 руб., в ряде городов и сельских поселениях Серебряных Прудов на 121 руб. В некоторых населенных пунктах городских округов Богородский, Наро-Фоминский, Зарайск, Солнечногорский снижение тарифа на коммунальные услуги составило от 40 руб. до 100 руб. Выравнивание тарифов прошло в городских округах Сергиев-Посад, Волоколамский, Каширский, Солнечногорский, Талдом и Истра. «Снижение тарифов на коммунальные услуги – результат командной работы, он стал возможен благодаря в первую очередь проведению административной реформы по преобразованию районов в округа, - сообщил Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области. - В итоге состоялось объединение ресурсных организаций в единые теплоснабжающие и гарантирующие организации, что позволило установить единый тариф в пределах одного города или населенного пункта. Еще один фактор - модернизация тепловой инфраструктуры, на эти цели выделено из бюджета Правительства региона более 1 млрд рублей». На дороговизну и разрозненность тарифов в пределах даже одного поселения за одни и те же коммунальные услуги влияли такие обстоятельства: множество коммунальных организаций внутри одного муниципалитета, низкая собираемость платежей населения и организаций за энергоресурсы, большая протяженность сетей, низкая плотностью населения, и высокая изношенность инженерной инфраструктура. «Работа ресурсных организаций «сообща» позволяет повышать надежность поставки воды и тепла жителям Подмосковья. В целом переход на систему единого поставщика ресурсов направлен на снижение тарифов для всех потребителей. Выравнивание тарифов происходит поэтапно по округам так, чтобы потребители в одном городском округе получали одинаково качественные услуги по единым тарифам», - подчеркнул Евгений Хромушин. Напомним, с 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги. Средний рост платы для граждан Подмосковья составил 2% от прежнего уровня цен на услуги ЖКХ, это на 2,1% ниже уровня, заданного правительством России для Московской области на 2020 год. Это наименьший показатель роста стоимости коммунальных услуг. Тарифы на водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение остались без изменений в 21 городском округе, в ряде населенных пунктов тарифы стали ниже из-за внедрения системы единой теплоснабжающей организации. В остальных муниципалитетах произошло выравнивание тарифов, рост не превысил: на теплоснабжение - 1,7%, на водоснабжение - 3,7%, на водоотведение - 1,8%, что существенно ниже уровня инфляции. Тарифы на газ заморожены на три месяца по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Тарифы на вывоз мусора (обращение с ТКО) остались без изменений. Это стало возможным благодаря перераспределению затрат и полному переходу на новую систему обращения с отходами. За счет внедренного раздельного сбора в регионе удалось сократить объём захоронения отходов на 1,8 млн тонн. В регионе для пенсионеров действуют дифференцированные скидки на эту услугу до 100%. Для собственников домов в деревнях и поселках, если они разделяют отходы, предоставляется скидка 20%. Жители, проживающие в пределах 5 км от зоны полигона ТБО «Ядрово» и ТБО «Лесная», освобождены от оплаты данной услуги, для остальных жителей, проживающих в радиусе до 2 км от комплексов по переработке отходов и полигонов, действует скидка 70%. Также без изменения остался взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2020 году, он не увеличен и остался на уровне 9,07 рублей за квадратный метр, тариф не меняется уже три года. Тарифы за содержание и ремонт многоквартирных жилых домов также «заморожены» сроком на три месяца. Тариф на электроэнергию вырос всего на 3%, одноставочный тариф изменился всего на 17 копеек и составил 5 рублей 73 копейки за 1 киловатт. Сдерживание роста тарифа на уровне инфляции прошло несмотря на индексы роста, установленные Правительством РФ в 5%. Также для жителей сельской местности, а также для всех, кто пользуется электроплитами, сохранена скидка 30%. Всего в Подмосковье такой льготой пользуются более 50% населения. По материалам пресс-службы Правительства Московской области