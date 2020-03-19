«Сражаюсь, верую, люблю» - концертную программу с таким весенним жизнеутверждающим названием представили

4 марта слушателям солисты Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», ученики заслуженного работника культуры Московской области Валентины Николаевны Карсаковой и Юрия Юрьевича Карсакова.

Накануне дня 8 Марта все самые звонкие мальчишеские голоса и песни о любви, красоте, весне и радости звучали для любимых и дорогих женщин - мам, бабушек и просто лучшей, прекрасной половины зрительного зала.

Но не только весна и Международный женский день стали поводом для встречи и темой для песен. В 1941 году Великая Отечественная война внезапно незваной гостьей ворвалась на праздник мирной жизни, любви и счастья миллионов людей. Многие отдали свои жизни, чтобы мы могли жить и веселиться под мирным небом, в свободной стране. Подвигу множества неизвестных советских граждан: бойцов, партизан, тружеников тыла, в том числе женщин и детей, посвящено немало песен. В 2020 год, Год памяти и славы, 75-летия Победы мальчики, юноши и их педагоги не могли пройти мимо этой эпохальной темы.

Подготовила Алла Соболева