Персональная выставка художницы из Дубны Ларисы Петровой проходит в Кимрах. Ее картины представлены в Центре прикладного и художественного творчества (ул. Кирова, дом 19). Увидеть экспозицию можно с 8 марта по 7 апреля.

«Выставка называется интересно и многозначительно: «Музыка, застывшая в красках». Разноплановые работы не оставляют зрителей равнодушными. Лариса Петрова, можно прямо сказать об этом, смело вошла в круг наиболее подготовленных, самобытных и ярких художников Подмосковья и Верхневолжья. Натюрморты, пейзажи, портреты мужа - врача В.А. Петрова, узнаваемые виды Дубны и Кимр смогут увидеть те, кто посетит первую в жизни Ларисы Васильевны персональную выставку, - отметил кимрский художник Алексей Орлов.

Вторая жизнь в искусстве

Лариса Петрова родилась в 1973 году в Талдоме. Через полтора года семья переехала в Дубну. Рисовать девочка любила с раннего детства, как, впрочем, и многие её сверстники. С трех лет начала выполнять простые рисунки цветными карандашами, потом фломастерами, акварелью. Любила уроки ИЗО в школе. Интересовалась творчеством европейских художников XVIII-XX веков и русских живописцев.

В Дубне окончила школу искусств. Училась в Московском политехническом колледже, высшее образование получила в Московском государственном университете сервиса по специальности «Финансы и кредит». Работала менеджером-консультантом по красоте, и душой все эти годы была связана с творчеством, с искусством.

Возможно ли освоить живопись за год? Рассказывает художник Алексей Орлов:

- В мою мастерскую Лариса Васильевна попала в 2018 году. Основы дисциплины, на которых базируется живопись и идёт становление художника-станкиста, ей были знакомы. В силу разных обстоятельств я как наставник мог уделять ее подготовке лишь шесть месяцев в году. Но всего за пару лет Лариса Петрова совершила невозможное.

С первой же работы чувствовалось её умение и желание работать маслом на холсте - спокойно, смело, грамотно. Картины покоряют блеском написания воды, неба, снега, цветов. Глядя на эти полотна, так и хочется воскликнуть: как прекрасна жизнь!

Без преувеличения будет сказано: все авторские работы Ларисы Петровой – это музыка и поэзия, застывшие в красках. Они наполнены нравственной чистотой, любовью и бережной заботой о том, что окружает нас в этом неспокойном мире.

Как художник Лариса не отступает от лучших традиций русской живописи. Серьёзные знания и эрудиция, честность и порядочность не позволяют ей кривить душой в искусстве, быть неискренней в изображении задуманного, халтурить. Она достаточно профессионально решает конкретные задачи по композиции, колориту и пластике, передаёт реальность пространства, пронизанного светом, цветовыми рефлексами, когда реальные локальные краски тают в мерцании дневного света или вечерних сумерек, под ярким солнцем или закрытом облаками и тучами.

Ирина Алексеева