24 февраля в ДК «Мир» ОИЯИ вновь выступит прославленный коллектив - Праздничный Патриарший мужской хор Московского Данилова монастыря. В новой программе коллектива «Русь называют святою…» прозвучат монастырская музыка, духовные стихи, народные, казачьи и военные песни. Церковный коллектив видит свою просветительскую миссию в знакомстве широкой аудитории с образцами русской церковной и народной культуры XV-XXI веков. Хор существует с 1989 года и имеет статус хора Синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В репертуаре певчих – более 1500 сочинений: весь спектр богослужебной музыки, романсы, исторические, военно-патриотические, народные и застольные песни, а также отечественная (Рахманинов, Чайковский, Танеев) и зарубежная (Моцарт, Бетховен, Брукнер) классика. Руководит Праздничным мужским хором Московского Данилова монастыря регент Георгий Сафонов – выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат Первого Всероссийского конкурса дирижеров. Мы побеседовали с художественным руководителем хора о предстоящем выступлении в наукограде Дубна. - Георгий Леонидович, расскажите, пожалуйста, какой уникальностью обладает ваш хор? - Уникальность хора в том, что он, с одной стороны, монастырский, с другой стороны, профессиональный. Это редкое явление для понятия «монастырский хор», потому что были братские хоры, состоящие из монашествующих, а профессиональные хоры в монастырях явление редкое, и мы как раз являемся таким исключением. Кроме этого наша уникальность в том, что каждый год коллектив создает новые концертные программы и даже в течение года репертуар постоянно обновляется. Мы создаем тематические литературно-музыкальные композиции, которые углубляют содержание того или иного отделения, где артисты не только поют, но и читают стихи, прозу, играют на подручных инструментах и используют вспомогательные элементы в виде свечей и тому подобное. Каждое отделение, как театральное действо, и в этом есть определенный смысл для публики, потому что слушающий проникается не только отдельно взятым произведением, но и всей идеей. - Каждый раз программа вашего концерта весьма оригинальна. Какая музыка будет звучать со сцены ДК «Мир» ОИЯИ в этот раз? - В программе концерта будут звучать сразу несколько стилей русского искусства. Это, конечно же, духовная музыка, один из наших любимых жанров – духовные стихи и монастырские песни, народная, казачья и военная музыка. В программу выступления будем включать новые песнопения, которые ранее не звучали за пределами стен нашего монастыря. Кроме этого в программу мы включили песни известных современных авторов – Сергея Трофимова и Игоря Матвиенко, а также добавили немного детских песен, чтобы не скучали наши самые маленькие слушатели, которых приводят родители, скорее, в общеобразовательных целях. - Ваш коллектив - один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку. Кто входит в его состав? - В его состав входят выпускники ведущих музыкальных вузов нашей страны - это Московская консерватория, Институт им. Гнесиных, Академия хорового искусства им. Попова, Ростовская, Уральская, Саратовская консерватории… География большая, ребята приехали из различных мест и собрались под этим названием – Праздничный хор Данилова монастыря, образовав некую семью. То есть это профессиональные музыканты, дирижеры-хоровики, вокалисты, которые обладают сильными, красивыми голосами и умеют петь в хоровом коллективе, ведь, как известно, не все вокалисты умеют петь в хоре. Состав хора разновозрастный - от 28 до 60 лет. - Концертная деятельность хора разнообразна и носит просветительский характер. Восприятие репертуара в России и за ее пределами отличается, как вы думаете? - Часто задают этот вопрос, и я всегда на него отвечаю так: чтобы заслужить почет и уважение, нужно выступить в первую очередь в России. Русская публика самая разборчивая и восприимчивая. Если на русской публике программа проходит хорошо, то с большим успехом она пройдет и на Западе. Наши люди привыкли к созерцанию, к проникновению, особенно воспринимая тексты, поэтому донесение текстов до русской публики - это важный момент. На Западе другая ситуация. Там не всегда понимают русские тексты, публика больше воспринимает музыкальную сторону. Поэтому иностранцам лучше показывать программу, которая богата с точки зрения музыкального языка. Но русскую публику завоевать гораздо сложнее, чем западную – в этом и состоит отличие. - Часто ли вы выезжаете за рубеж? - За рубеж мы выезжаем около четырех раз в год, это не так много, но, думаю, в ближайшем будущем география наша за рубежом расширится. Это зависит не только от нас, но и от внешних факторов, в основном политических. - Праздничный хор Свято-Данилова монастыря является обладателем премии «Тэфи» в составе съемочной группы киносериала «Тайны дворцовых переворотов», принимал участие в съемках фильма «Апокриф: музыка для Петра и Павла» (о П.И.Чайковском), озвучивал исторические документальные фильмы. Насколько для вас был интересен подобный опыт сотрудничества? - Очень интересен. Дело в том, что участвовать в кино дело тяжелое. Это не просто выйти на сцену или спеть службу. Это кропотливая, многочасовая, каждодневная работа, связанная с большой организацией и безупречной дисциплиной. Она еще интересна с точки зрения творчества и проявления своего таланта – певчие перед камерой по-разному себя ведут: кто-то зажимается, а кто-то, наоборот, раскрывается, и это интересно. Кроме перечисленных наград хор является обладателем высшей награды международного славянского форума «Золотой Витязь» - это мощный форум, в котором наш хор получил награду одним из первых, и мы, безусловно, очень этим гордимся. - В Дубну вы приезжаете ежегодно. У вас уже появилась своя публика… - Действительно, в Дубну мы приедем не впервые, и хотелось бы сюда приезжать чаще, потому что это хоровой город. Я знаком с замечательными хормейстерами, особенно с детскими, которые возглавляют и детские хоры, и хоры мальчиков, поэтому Дубна - это благовоспитанный город с точки зрения публики и его жителей. В концерте мы представим публике интересные страницы монастырской музыки из глубины веков, в гармонизации различных распевов не только русской, но и сербской церкви, пришедшие к нам с конца XVIII века и которые практически никогда не исполнялись с концертной эстрады. Это песнопения, которые чаще всего мы исполняем за богослужением, и в этом будет интерес, мы перенесем богослужебное действо на театральные и концертные площадки, где публика сможет очутиться в каком-нибудь храме или монастыре. Думаю, слушателям понравится очередная наша программа, которая называется «Русь называют святою…». - Георгий Леонидович, впервые задаю подобный вопрос, но для интервью он достаточно традиционен - какие профессиональные планы вы себе намечаете на будущее? - У нас есть большой потенциал и запас. Дело в том, что мы полностью исполняем свои программы acappella, без музыкального сопровождения. В будущем мы можем использовать возможность выступить с оркестром или в сопровождении каких-то отдельных музыкальных инструментов. Кроме этого мы будем развивать стиль литературно-музыкальных композиций, доведя их до момента хорового театра. И, конечно же, мы будем использовать свой запас репертуара, который у нас лежит еще нетронутый. Мы всегда будем с большой любовью и сердечностью петь о России, потому что это великая страна, которую мы должны любить. И эта любовь будет выражаться в наших песнях о нашей замечательной великой стране! *** «Этот хор можно слушать сколько угодно долго – насытиться нельзя», – российская и зарубежная пресса не скупится на хвалебные отзывы в адрес хора. Продолжая традиции русского знаменного, демественного и строчного пения, этот уникальный певческий коллектив в настоящее время фактически является лицом русского исполнительского искусства в области церковной музыки. Хор участвует во всех праздничных службах и представляет Россию на международных фестивалях духовной музыки. Приглашаем дубненцев на концерт Праздничного Патриаршего мужского хора Московского Данилова монастыря, который состоится 24 февраля в 16:00 в Доме культуры «Мир» ОИЯИ. Беседовала Элеонора Ямалеева, член Союза театральных деятелей РФ