Новый фестиваль – это всегда событие! Как продумать все, чтобы творческая задумка распустилась подобно цветку, красоте которого рукоплескал бы зал? И главное, как заинтересовать событием и участников, и зрителей, чтобы фестиваль развивался, обретая значимую форму для всех к нему причастных?! О первом Шаге и о перспективе большого творческого пути фестиваля мы побеседовали с президентом Фонда развития искусства и поддержки талантливой молодежи «Шаг на сцену» Анастасией Муравьевой. - Анастасия, мои поздравления, I фестиваль классической музыки «Шаг на сцену в Дубне» состоялся! Эмоции уже сложились в общее впечатление. Какое оно у вас? - Это были самые лучшие зимние каникулы. Самое яркое впечатление фестиваля - это его юные и талантливые участники. Думаю, зрители со мной согласятся, что участники фестиваля покорили этот город. У некоторых артистов появились свои поклонники. Как мне кажется, фестиваль удался. Самое главное - получилось создать дружескую, непринужденную, творческую атмосферу. За это я очень признательна всем участникам - и взрослым известным музыкантам, и совсем юным. Ощущение радости и праздника было на каждом концерте! - В фестивальные дни вместе с юными музыкантами выступали заслуженные артисты и знаменитые педагоги. Какие моменты лично для вас стали особенными? - Да, действительно, с 3 по 9 января на лучших концертных площадках города прошли концерты фестиваля «Шаг на сцену в Дубне». Особо хочется отметить, что зрители смогли услышать лауреата конкурса Чайковского 2019 года, тубиста Фёдора Шагова. Фёдор приехал вместе со своими учениками. В концертном зале ДМШ Дубны они дали уникальный концерт. У Федора очень интересный сольный репертуар для тубы. В мире всего несколько музыкантов, выступающих на тубе с сольной программой. Фёдор не только замечательный музыкант, но и прекрасный педагог, у него большой класс в Академии джаза и в Московском государственном колледже Шопена. Еще я бы отметила, что в Блохинке выступили юные композиторы. Талантливые авторы от 12 до 17 лет представили свои произведения для фортепиано, скрипки и флейты. Думаю, зрители еще не раз услышат имена этих композиторов: Тимофей Ипатов, Лев Калацкий, Василисса Бирюкова, Лада Любарская, Константин Новгородский. Многие дети пишут музыку, но почти не имеют возможности вынести её на сцену. Это был очень интересный для слушателей и важный для музыкантов концерт. Также подчеркну, что во время фестиваля прошли мастер-классы и концерты органной музыки. Приезжала Мария Черепанова (педагог МССМШ им. Гнесиных) и ее ученики. В Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна» уникальный орган, самый большой в Московской области. Многие ребята впервые смогли выступить на таком большом органе. Очень значимым стал приезд оркестра фонда «Шаг на сцену» с дирижером Михаилом Егиазарьяном. Они исполнили очень яркую программу - Сен-Санс, Россини, Чайковский... Вместе с оркестром выступал известный кларнетист и педагог Антон Прищепа. Каждый день были концерты не только участников фестиваля, но и их педагогов. Для детей очень важно видеть своего преподавателя на сцене, выступать рядом. - Что из организаторских функций было для вас наиболее трудным и с чем в итоге вы справились? - Самое сложное - это объем информации. За 6 дней было проведено 11 концертов и мастер-классов. Было очень сложно контролировать все происходящее. Я очень благодарна за поддержку и помощь сотрудников площадок: ДК «Мир», Блохинки, ДМШ, ДК «Октябрь» и Хоровой школы. Без них ничего бы не получилось. - Есть ли нюансы, которые хочется учесть на будущее и воплотить более объемно? - Главное, чего нам не хватило в этом году - это времени. Мы только в октябре объявили о фестивале. В это время уже у многих музыкантов спланированы зимние каникулы. Поэтому приехать смогли не все, кто хотел. Кроме того, совсем не было времени на поиск финансирования. А поддержка меценатов необходима фестивалю. Надеюсь, что на фестиваль обратят внимание представители бизнеса Дубны. И в следующем году у нас будет какая-то поддержка. - Мне известно, что в рамках фестиваля теперь будет проходить целая серия концертов в течение всего года. Первые уже намечены! - Да, 14 марта в Доме культуры «Мир» ОИЯИ мы представим концерт ко дню рождения Шопена. Зрители смогут услышать самые яркие его произведения: все баллады, первый концерт, этюды, скерцо и многое другое. Выступит Михаил Егиазарьян (дирижер, пианист и педагог МССМШ им. Гнесиных) и его ученики. Одну из баллад и 2, и 3 часть концерта сыграет Софья Ключникова. Хотела бы отметить, что, кроме концертов в ДК «Мир», мы планируем ежемесячные концерты в Универсальной библиотеке ОИЯИ – каждую последнюю субботу месяца, начиная с 29 февраля. - Анастасия, когда занимаешься продюсированием проектов, всегда есть Мечта с большой буквы. Расскажите про вашу творческую мечту, если говорить о Шаге на сцену. - Фестиваль в Дубне на сегодняшний день - это один из самых масштабных проектов фонда. Мечтаю, чтобы в будущем этот фестиваль стал одной из достопримечательностей Дубны, событием для всех жителей и гостей города. Недавно появилась еще одна мечта - своя площадка для концертов фонда. В Москве у нас очень много концертов в самых разных залах, не менее четырех концертов в неделю. У нас есть постоянные зрители, которые приходят почти на все наши концерты. В основном это пожилые одинокие люди. Для них большой радостью являются не только концерты, но и возможность пообщаться друг с другом, с музыкантами. Мечтаю о своем зале, где и музыканты, и зрители будут чувствовать себя очень свободно, как дома. То есть создать такой клуб любителей музыки. - Первый Шаг сделан, впереди - целый путь! В какие даты дубненцам вновь ждать встречи с фестивалем? - Второй фестиваль «Шаг на сцену в Дубне» пройдет с 3 по 10 января 2021 года. И подготовка к нему уже идет! Беседовала Элеонора Ямалеева, член Союза театральных деятелей РФ