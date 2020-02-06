16 февраля на сцене Дома культуры «Мир» ОИЯИ состоятся два концерта-представления. Вечером - шоу света, песка и музыки «Mozart Drive» - это классика в рок-обработке, а днем для юных зрителей будут представлены сказки Пушкина с песочной анимацией. На сцену выйдут лауреаты телевизионного конкурса канала «Россия-Культура» квартет 4Х4 струнный квартет «Мелодион» и художник по песку Алла Филиппова. «Мелодион» ведет очень активную концертную жизнь, выступая во многих городах России и за рубежом. Московской публике артисты знакомы по выступлениям в Московском международном доме музыки, Московской филармонии, Концертном зале «Зарядье», Государственном Кремлевском дворце, театре им. Е.Б. Вахтангова, Оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». В следующем концертном сезоне Дом музыки ангажировал квартет с двумя абонементами из восьми концертов, один из которых для взрослой публики, другой - для детской аудитории. Именно их артисты представят зрителям в Дубне. Сегодня мы беседуем с автором и режиссером этих уникальных проектов Натальей Тупиковой-Мороз. - Наталья, ежегодно вы выступаете на нашей сцене, и всегда это очень оригинальные постановки. На этот раз вы представите сразу два проекта. Давайте расскажем будущим зрителям о вашей версии сказок Пушкина. - Мое прочтение сказок Пушкина, безусловно, отличается от привычных театральных постановок. Более того, оно отличается и от уже хорошо знакомого всем формата «сказок с песочной анимацией и живой музыкой». Так как проект, придуманный мной, это, скорее, синтез театральной постановки, песочной анимации и живой музыки. К каждому спектаклю я придумываю оригинальные светящиеся декорации, придумываю сюжетные картины для рисования художником по песку, подбираю с особенной тщательностью музыку, ведь всё это колоссальные средства художественной выразительности! Мне кажется, что сюжетная целостность, с одной стороны, и особенность воплощения в песочной анимации, игровом чтении и музыкальном исполнении на высочайшем профессиональном уровне - с другой стороны - все это обуславливает интерес к нашим постановкам и любовь замечательной публики - детей и взрослых. - В первом отделении будет представлена «Сказка о царе Салтане», а во втором – «Руслан и Людмила». Этот проект был создан специально к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Кто главные действующие лица? - Мне сложно однозначно сказать, кто из исполнителей является главным. Ещё раз подчеркну, что это один целостный организм, в котором нет главных и второстепенных артистов, здесь все равны и всё подчинено одному - передаче задуманного автором, в данном случае - великим русским поэтом А.С. Пушкиным. В какой-то момент акцент падает на песочную анимацию, в следующий момент действия - на игровое чтение, потом на музыку, которая в эмоциональном смысле, пожалуй, самое яркое средство выразительности. Думаю, многие зрители уже знакомы с форматом показа песочной анимации с артистом и живой музыкой. Как правило, песок в таких постановках выходит на первое место, затем игра актёра, ну, а потом уж и музыка. На мой взгляд, это незаслуженно поверхностный подход. Ведь зритель, приходя на спектакль, хочет не только увидеть песочную анимацию или услышать актёрское чтение, но прежде всего погрузиться в суть происходящего. Всякий раз, когда берусь за новую постановку, я мысленно ставлю себя на место зрителя и задаюсь вопросом: а что бы хотела увидеть я, придя со своими детьми на представление, что было бы интересно мне и моим детям как зрителям? И только потом приступаю к творческой реализации задуманного. - А чтецом выступит актер Алексей Жиров! - Да, Алексей очень гармонично влился в наш проект. Выступая в роли рассказчика сказок, он всякий раз поражает своей удивительной способностью перевоплощения в образ. Сложность в том, что игровое чтение предполагает особенное умение «озвучивания» персонажей: при этом необходимо находить для каждого из них свою голосовую окраску, свои характерные данному герою жесты. Алексей виртуозно владеет этим мастерством, что и обуславливает интерес маленьких зрителей, а ведь дети - самая взыскательная публика! - Наталья, техника рисования песком получила большую популярность в последние годы. Какие необычные находки есть у вас? Мне известно, что художник рисует цветным песком, что добавляет выразительности. - Творческий процесс у нас не стоит на месте, это точно. Мы давно используем цветной песок, и это является еще одним из ярчайших средств выразительности. Однажды после концерта к нам подошёл мужчина и сказал следующее: «Весь спектакль думал, как вы потом разбираете цветной песок по цветам и куда деваете?», и очень удивился, когда услышал краткий ответ: «Выбрасываем!». Представляете, какое чудо! Вот оно жило и радовало вас, а через некоторое время - это уже доброе воспоминание! Это сродни музыке: минуту назад звук трогал вашу душу, а через мгновение это всего лишь доброе воспоминание! Вот чем дорого и ценно «живое» искусство! И низкий поклон тем родителям, которые приобщают своих детей к «живому» классическому искусству. Благодаря им есть надежда, что культурных людей в России станет больше, или, по крайней мере, не уменьшится! - Скажите, а будет ли у детей возможность подняться на сцену и попробовать самим порисовать песком? - Конечно, будет. Ведь «попробовать самому» для ребёнка иногда интереснее, чем видеть то, как это делают другие. - Для взрослой публики увлекательным должно стать шоу «MOZART DRIVE», которое вы также представите 16 февраля. Что прозвучит на сцене в этот вечер? - Что касается программы «Моцарт Драйв» - это поистине увлекательное действо! Я сама с огромным удовольствием принимаю в нём участие, ведь здесь важно не только визуальное шоу, хотя, надо заметить, оно замечательное, но в первую очередь музыкальная составляющая: формат классической музыки в роковой обработке достаточно новое течение для российской публики. Вы услышите увертюры к операм Моцарта, музыку Баха, Бетховена, Вивальди, и всё это в необычном новом звучании! Помимо классических шедевров, ваша публика услышит композиции Поля Мориа, Астора Пьяццоллы, Металлики, Блэкмора и много другого интересного. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Так что скажу одно - кто проведёт этот вечер в нашей компании, останется в прекрасном настроении. В настроении живых эмоций и настоящего драйва! Хочу поблагодарить от души вас, Элеонора, за такие точные вопросы и возможность познакомить жителей Дубны с нашими предстоящими концертами-представлениями. Ждем с нетерпением встречи с замечательной дубненской публикой! 16 февраля ДК «Мир» ОИЯИ - весь день мы с вами! До встречи и всего доброго! Беседовала Элеонора ЯМАЛЕЕВА, член Союза театральных деятелей РФ