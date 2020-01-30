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Конкурс юных музыкантов Печать
30.01.2020 06:07

При поддержке Министерства культуры Московской области и Администрации г.о. Дубна в Детской музыкальной школе города Дубны прошел четырехдневный Всероссийский конкурс «Концерт для фортепиано с оркестром».

В наукоград приехали юные музыканты - ученики лучших специальных музыкальных школ из Татарстана, Ярославля, Казани, Новосибирска, Москвы и Московской области. Ребята из дубненской музыкальной школы также принимали активное участие в конкурсе и стали его лауреатами: Валентина Солодова (преподаватель Г.И.Рухадзе ) - лауреат 3 степени, Степан Петров (преподаватель А.Н. Донец) - лауреат 3 степени.

Во время проведения конкурса проходили курсы повышения квалификации Научно-методического центра Московской области для преподавателей, в рамках которых состоялись мастер-классы лучших преподавателей России.

Конкурс проходил с участием Дубненского симфонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижер - Евгений Ставинский).
  		 
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