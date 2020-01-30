1 февраля в Доме культуры «Мир» ОИЯИ - премьерная постановка! Рок-оперу «КарамазоВЫ» по мотивам самого таинственного романа Ф.М. Достоевского представят актеры, известные зрителям по легендарным мюзиклам - «Метро», «Notre Dame de Paris», «Ромео и Джульетта», «Монте Кристо», «Кабаре», «Граф Орлов», «Анна Каренина», «Пола Негри». Автор музыки и либретто - актер Российского Молодежного театра (РАМТ) Александр Рагулин, сын знаменитого советского хоккеиста Александра Рагулина, сыгравший своего отца в фильме «Легенда № 17», он же - исполнитель роли Дмитрия Карамазова. О музыке, многоликости жанра мюзикла и честном актерстве мы говорим сегодня с ведущими актерами рок-оперы «КарамазоВЫ». Теона Дольникова: «Это всегда «Я» в предлагаемых обстоятельствах» - Теона, вы живете в музыке день за днем. И стихи пишете «как по нотам». Расскажите про процесс сотворения для вас - как мысли складываются в стихи, ноты в музыку… - На самом деле с музыкой у меня всегда были достаточно непростые отношения, потому что для музыки нужно иметь огромное терпение, которого у меня нет… Безусловно, для актерского мастерства тоже нужно это терпение, но оно какое-то другое, может быть, оно просто мне ближе. Но мне кажется, особенно после мюзикла «Notre Dame de Paris», в какой-то момент во мне произошел слом, спустя несколько лет, и я перестала хотеть заниматься музыкой. Я хотела заниматься только актерским мастерством, и буквально идеей фикс для меня стало показать, что я не только круто пою, но и могу быть крутой актрисой, потому что еще с мюзикла «Метро» присутствовал такой момент - все приходили на спектакль и все говорили «какая потрясающая девочка, как она круто поет… Но актриса она слабенькая!». - Для актрисы это серьезный вызов. - Именно. И с тех пор для меня стало жизненно важным моментом научиться и стать действительно очень крутой актрисой. И я думаю, мне сейчас уже потихонечку это начинает удаваться. Поэтому с музыкой у меня были сложные отношения, я перестала ею заниматься на какое-то время, кроме мюзиклов, конечно. Я уехала в Америку в 2009 году и посвятила себя полностью и бескомпромиссно драматическому искусству, поступив там в театральный институт Ли Страсберга, который, конечно, кардинально изменил все мое мировоззрение, всю мою жизнь, всю мою актерскую жизнь, поставил все на свои места. Да, я пишу стихи и пишу музыку, но это все происходит у меня очень спонтанно. Сейчас я пишу альбом и иногда себя уговариваю – «давай просто сядь, что-то придет, какие-то мысли…». - И слова складываются в весьма проникновенные строки… - Получается, что так. И мои ноты, и мои слова, они всегда выливались из моих переживаний, чувств, и почти всегда это были печальные чувства… С музыкой было больше проблем, с мелодией, но я, если честно, никогда даже об этом и не задумывалась. Я просто записывала то, что лилось из души. И я всегда стеснялась того, что я пишу достаточно простую музыку. Она казалась мне не для моего голоса, который больше трех октав, и я думала, что надо же их все показать, а сейчас, буквально год назад, я приняла тот момент, что я пишу так, как я пишу. Не больше и не меньше, а ровно так, как есть. И мне это стало нравиться, потому что это искреннее, настоящее, это то, что я чувствую! - Однажды я читала о том, что зритель верит в то, во что верит актер. Засомневался актер - засомневался зритель. Это уже про сценическую веру. Я видела почти все ваши актерские работы, и вам веришь безгранично! Ваша вера в правду вымысла существует априори или же это определенный настрой? Или что-то еще... - Касаемо вымысла, безусловно, то, что я делаю на сцене, это никогда не является вымыслом, это непридуманное - это «Я» в предлагаемых обстоятельствах, всегда! Когда я играю ту же Грушеньку в спектакле «КарамазоВЫ», это всегда Теона в обстоятельствах Грушеньки, потому что, на мой взгляд, можно сколько угодно перевоплощаться внешне, но если ты не вкладываешь в роль хотя бы пятьдесят процентов себя, то это просто неинтересно. Это становится картонным, это не наполнено, и это не объемно. А я хочу, чтобы мои героини были живыми и каждый зритель сопереживал и понимал, а, выходя после спектакля, он что-то новое осознавал и приобретал для себя, вдохновившись и что-то получив. Вот именно это для меня самое главное. И, повторюсь, никогда это не было для меня какой-то придумкой. Это всегда разбор роли - о чем это и что это. И еще это чувство - интуитивное ощущение роли. Вот ты открываешь текст, ты еще не знаешь о чем это, но ты уже интуитивно чувствуешь. Если ты чуткий актер, чувствительный человек, то интуитивные чувства будут правильными. Дальше уже включается мастерство, но это все равно ты, всегда ты, даже если перевоплощаешься чисто внешне, физически, но это все равно ты. Это не значит, что все роли будут одинаковыми из-за того, что ты добавляешь очень много себя, роли могут меняться как угодно, но ты - это всегда объем! - Как «КарамазоВЫ» дополнили вас как актрису? Ведь в каждой роли затрагиваются свои оттенки чувств, рождая новые грани таланта… - На самом деле, на мой взгляд, спектакль «КарамазоВЫ» потрясающий, потому что мало того, что его поставил наш друг Саша Рагулин, он все это придумал, затеял, написал… Он очень талантливый человек! Он написал музыку и текст, придумал все сцены, и мне очень нравится все в этом спектакле. И, безусловно, с каждой ролью ты приобретаешь что-то новое для себя. В профессиональном и в человеческом смысле. Потому что каждая роль несет в себе идею и смысл. В этом спектакле Грушенька для меня изначально казалась не такой, какая видится мне теперь. Сейчас она начинает обрастать вот этим объемом, о котором мы уже говорили. В ней стали проявляться новые краски, а значит, и во мне тоже. Потому что я никогда не отделяла себя от своей роли. И более того, после спектакля я очень долго отхожу от роли. Могу час еще сидеть в гримерке, при этом меня торопят гримеры и костюмеры, потому что им надо уходить, а я все еще сижу в костюме… Но я могу долго сидеть и пытаться отделить себя от роли. И все равно это не на сто процентов отделимо. Я очень счастлива играть в «КарамазоВЫх», в первую очередь потому, что я в него верю! Это независимая наша работа, мы не принадлежим никакому продюсеру, компаниям и агентствам, нам никто не диктует, как мы должны работать. У нас с Олей Беляевой - моей партнершей, которая играет Катерину, сразу, как только мы увидели друг друга, возникла любовь с первого взгляда. И наши сцены, где Катерина с Грушенькой, стали обрастать просто невероятным флером. Там была дичайшая экспрессия. И стрелы летали, и огонь, и все такое… Невероятное счастье, что мы создали это. Все мои партнеры - совершенно потрясающие! С ними со всеми любовь с первого взгляда. Правда. Говорю, как есть! Сергей Ли: «Мюзикл - чистое ясное искусство» - Сергей, новая роль - это всегда новая история. Как сложилась ваша история в «КарамазоВЫх»? - После «КарамазовЫх» могу с уверенностью сказать, что роли находят меня, а не я их. Я в самом прекрасном сне не видел себя как в роли Смердякова, так и в роли Вронского в мюзикле «Анна Каренина». Одно хочу сказать - я благодарен тем, кто верил, выбирал, назначал. А по поводу создания образа, главное - попадание. Если актер попадает в интонацию автора, и здесь не только музыкальная интонация имеется в виду, но и замысел и задача, и намерение, то все потом складывается само собой. Почти у каждого мюзикла есть первоисточник. Великий Толстой! Гениальный Достоевский! Характеры всегда как на ладони, ничего придумывать не надо. А если и композитор не подкачал, то надо просто попасть, точно и не фальшиво. Не знаю у кого как, но у меня только так! - Известно, что высшей похвалы заслуживает правдивость, которая и является одним из основных качеств реалистического искусства. Насколько, на ваш взгляд, соотносится театр и правда? И должна ли игра отображать правду жизни, например, в мюзикле? - Сложный вопрос. Можно порассуждать, можно и поспорить. Мюзикл – это, конечно, театр. Но одна из его отличительных особенностей - простота изложения, внятность повествования, доступность. Я часто говорю - мюзикл говорит простым языком о сложных вещах. Для мюзикла не свойственны полутона, вторые планы. Это всегда ясный, выпуклый сюжет. Поэтому мы говорим правду и только правду, через музыку, вокал, танец. Другой вопрос, правдивость существования актера на сцене. Никогда не забуду слова Януша Юзефовича: «Одно честно спетое слово, естественный жест - и этого достаточно, чтоб околдовать зрителя». В мюзикле очень важно быть правдивым и убедительным. И это касается всех сторон исполнительского мастерства. В этом и состоит сложность нашего жанра - чисто спеть, честно сыграть, и ещё в степе не сбиться или фуэте докрутить. Я бы сказал, мюзикл - чистое ясное искусство. Театр может быть абстрактным, может быть иммерсивным, что сейчас модно, но мюзикл – это, скорее, «МХАТ им. Горького» чем «Гоголь – центр». Хотя, я очень рад, что мой жанр сейчас активно развивается, появляются новые формы, рождаются новые композиторы и авторы, выпускаются талантливые молодые артисты. Мюзикл многолик, многослоен, изменчив и гибок как вид искусства. И он очень вдохновляет и артистов, и публику, потому что говорит честно о простых и понятных для всех вещах. - Давным-давно в одной из программ, посвященной мюзиклу, вы сказали: «Главное - верить в свою мечту! Если ты действительно чего-то хочешь, то нет никаких преград!» Как оказалось - ваша установка работает. А для вас она по-прежнему актуальна? - Честно… Давно не мечтаю. Все больше цели и задачи. А иногда и их нет. Но это нормально. Это жизнь. Это только этап, и он никак не отменяет того, о чем я говорил. И сейчас я ещё раз скажу - верьте в мечту! Будите в себе ребёнка. Детские мечты самые правдивые. Может, они и есть наше предназначение! *** В ближайшую субботу - 1 февраля - в ДК «Мир» ОИЯИ состоится мировая премьера рок-оперы «КарамазоВЫ». Чарующие голоса, талантливые композиции и вера в силу искусства соединятся в историю, способную покорить мир! Беседовала Элеонора ЯМАЛЕЕВА, член Союза театральных деятелей РФ Фото из личного архива артистов