1 февраля на сцене Дома культуры «Мир» ОИЯИ артисты легендарных мюзиклов предстанут перед публикой наукограда в премьерной постановке - рок-опере «КарамазоВЫ» по мотивам самого таинственного романа Ф.М. Достоевского. На сцену выйдут Сергей Ли, Теона Дольникова, Александр Рагулин, Наталия Диевская, Игорь Балалаев и другие актеры, известные зрителям по знаковым российским мюзиклам - «Метро», «Notre Dame de Paris», «Ромео и Джульетта», «Монте Кристо», «Кабаре», «Граф Орлов», «Анна Каренина», «Пола Негри». Рок-опера «КарамазоВЫ» - это абсолютно новый взгляд на великий роман. Постановка, которую увидят дубненцы, - синтез современного театра, основанного на минимализме, и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту, который существует в стихии музыки. Автором музыки и либретто рок-оперы «КарамазоВЫ» является артист Российского Молодежного театра (РАМТ) Александр Рагулин, сын знаменитого советского хоккеиста Александра Рагулина, сыгравший своего отца в фильме «Легенда №17», он же исполнитель роли Дмитрия Карамазова. Сегодня наши читатели из первых уст узнают о том, как создавалась постановка по последнему роману Ф. М. Достоевского. - Александр, показ рок-оперы в Дубне с полным правом можно считать одним из премьерных, верно? - Да, мы начинали играть презентацию спектакля в галерее Ильи Глазунова, это было еще год назад, а официальная премьера у нас состоялась в сентябре 2019 года в Московском международном доме музыки. До этого были только спектакли-презентации. А сейчас нашу премьеру увидят зрители в Доме культуры «Мир». И, кстати говоря, это мировая премьера рок-оперы, до нас существовали только оперы и мюзиклы в Японии и Санкт-Петербурге. - Мне интересно поговорить с вами про вашу эмоциональную ответственность. В «Карамазовых» вы и актер, и автор музыки и либретто. Соединение авторства и актерства – насколько это переживательно для вас, каждый раз выходя на сцену? - Отмечу сразу, что в вопросе сужен круг моих обязанностей. Я еще и постановщик, продюсер, костюмер, мебельщик, и все остальное тоже на мне… Все функции полноценного театра на мне. Но мы как-то умудряемся все это делать, уже привыкли, и нам это легко дается. Когда я нахожусь на сцене, то, конечно же, слежу порой за тем, чтобы выполнялись все постановочные и текстовые моменты. Я достаточно ревностно к этому отношусь, потому что автор такой. Он предполагает достаточно точную интерпретацию в стихотворной форме. Я очень за этим следил, когда это сочинял. И получилось, судя по отзывам зрителей, неплохо. И малейшее отклонение от мною написанного иногда влечет за собой самодеятельную характеристику, поэтому прошу ребят быть очень внимательными с текстом. Конечно, концентрируюсь больше на том, что мне нужно сделать как актеру, но поле моего внимание гораздо шире. Да, вы верно заметили, это достаточно переживательно, и все волнение направлено на то, чтобы все случилось вовремя, чтобы машина работала как машина. И тогда все будет хорошо. Если мы не допускаем никаких оплошностей по форме, то все происходит замечательно. - Расскажите, пожалуйста, о процессе создания рок-оперы. С самого зарождения идеи! - Однажды, после того, как я подрался в метро, мне одна девочка сказала, что я Митя Карамазов. Я прочитал роман, и он меня перевернул, ответил на многие мои вопросы, оформил меня как человека верующего. Потом в ГИТИСе я пытался сделать отрывок из романа на сцене, а дальше, когда стал артистом мюзикла и передо мной прошло уже много всевозможных либретто и музыкальных спектаклей, как-то потихоньку стал сочинять, и получались интересные музыкальные темы. Я очень напитан этим романом и достаточно интуитивно сочинял отдельные куски, а самым сложным было эти 700 страниц оформить в либретто. Постепенно сделал структуру... Как говорят зрители, все получилось очень лаконично, с большим пиететом к автору – Федору Михайловичу Достоевскому. Такая простая короткая история. - Александр, ваши первые зрители уже восторженно оценили постановку, а вообще насколько реакция зрительного зала воздействует на вас как на актера? Публика всегда разная… - Если это касается нашего спектакля, то на меня, конечно, это очень влияет. Как на любого эмоционального, открытого артиста. Я экстраверт, в меня все попадает, Слава Богу, что пока у нас очень хорошие отзывы. Честно говоря, когда я все это сочинял, я и не мечтал о подобных отзывах. Я очень рад, на меня в данном случае это действует хорошо. Когда я играю просто в театре, мне приятно, когда в зале смеются или, например, в Театре оперетты в мюзикле «Граф Орлов» в конце первой арии женщины слезы утирают… Конечно это все приятно, когда что-то плохо – тоже говорят, но, простите за наглость, это бывает редко. Бывают постановки, которым моя душа не настолько активно радуется, тогда мне менее важно, что думает зритель, как это ни странно. Наверное, это нехорошо, непрофессионально так говорить, но это так. - Есть такое понятие - сценическая свобода актера. Чем она для вас обуславливается? Зависит ли она от действа, которое на сцене, или это исключительно личностный настрой? Применительно и к «КарамазоВЫм» в том числе… - Сценическая свобода, конечно, зависит от действа. То есть если тебе пьеса нравится, если материал твой, если ты любишь это, если ты достаточно подготовлен к тому, чтобы существовать в образе, если ты провел большую работу, то тогда, конечно же, есть сценическая свобода. Это огромное удовольствие, и это то, ради чего артист идет в эту профессию, потому что только свободный человек может творить и только ради того, чтобы человек творил, люди приходят в зрительный зал. Это то, ради чего стоит этим заниматься. В «КарамазоВЫх» я во многих ипостасях существую - и как автор, и как артист, и как режиссер, и поэтому, конечно же, когда происходит творческий акт и мы все свободно творим и существуем на сцене – это огромная радость! *** Остаются считанные дни до 1 февраля, когда в ДК «Мир» ОИЯИ состоится мировая премьера рок-оперы «КарамазоВЫ». Сочетание талантливейших композиций и прекрасных голосов стремительно погрузит зрителя в бездну земных страстей, а после вознесёт к новым пределам бесконечной любви, на которую только способно сердце. Эта та самая любовь, которая способна победить все пороки души и изменить человека, дав ему надежду на спасение! Беседовала Элеонора Ямалеева, член Союза театральных деятелей РФ Фото с сайта https://karamazovyrockopera.ru/ В следующем выпуске еженедельника «Встреча» читайте интервью с ведущими актерами рок-оперы «КарамазоВЫ» - Теоной Дольниковой и Сергеем Ли. Не пропустите!