В очередной раз муниципальная библиотека левобережья встречала учеников Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», вокального класса заслуженного работника культуры Московской области Валентины Николаевны Карсаковой и выпускника Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Юрия Юрьевича Карсакова.

Мерцающие гирлянды, нарядная ёлка в детском отделе придавали ощущение таинственности и ожидания чуда, а старательно отутюженные фраки и профессиональная величавая осанка юных вокалистов настраивали на торжество. Праздник музыки, духа, улыбок и красоты состоялся.

Разнообразная программа, чередующая стихи и песни, легко и непринуждённо переносила слушателей из России в Италию, из сказки в быль советской эпохи, из зимнего леса в лето, к морю. Словно ребята наряжали символическую музыкальную новогоднюю ёлку. Вот золотая рыбка - исполнительница заветных желаний, вот дворовый футболист, в нетерпении чеканящий мяч и ждущий товарищей и болельщиков к началу игры, вот космонавт и лётчик - настоящие мужчины, отправляющиеся в полёт, вот венецианская гондола легко скользит по волнам. В песнях мирно соседствовали Хазбулат удалой с русским солдатом, защитником Куликова поля и России.

В песнях нашли отражение мечты, фантазии, пожелания мира и радости, любви и здоровья. Юным артистам подвластны и детские песенки, эстрада, и зарубежная классика, и народная песня, и даже арии из опер и оперетт. Репертуар подбирается в соответствии с возрастом, вокальными возможностями, но при этом рассчитан на личностное, интеллектуальное, певческое, музыкальное и артистическое развитие мальчиков и юношей.

Разнообразие, плавные переходы и конферанс между номерами не давали зрителям возможности скучать. Выступали не только мальчики и юноши. Взрослый ученик Юрия Карсакова Дмитрий Брунь очаровал слушателей своим бархатным баритоном. Детство и юность - это не возраст, а состояние души. В этот вечер и взрослые снова поверили в сказку, в чудо красоты и добра, создаваемое стараниями людей.

Праздник песни и музыки был бы невозможен без концертмейстеров Павла Петровича Драчёва и Веры Дмитриевны Решетниковой. Их нелёгкий труд зрители тоже оценили по достоинству - бурными овациями. Концерт стал настоящим праздником для всех, а для наших гостей из хоровой школы ещё и проверкой своих сил, умений, отчётом о проделанной работе.

Алла СОБОЛЕВА