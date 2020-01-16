Основная часть программы ХVI фестиваля искусств «Серебряная псалтирь» пришлась на выходные дни 11 и 12 января По замыслу организаторов фестиваль, ежегодно проходящий в Дубне с 2004 года, приурочивается ко времени празднования православного Рождества и привлекает писателей и чтецов, авторов и исполнителей разных музыкальных и изобразительных жанров, работающих в русле национальной культуры. Зрительская же аудитория за прошедшие полтора десятка лет сложилась не только из верующих горожан, но и тех, кто хорошо осознает фундаментальную роль христианской традиции в большинстве видов искусства. Временной интервал «Серебряной псалтири» 2019-2020 годов задала выставка живописи и изобразительных искусств, открытая для свободного посещения в ДК «Октябрь» с 25 декабря по 19 января и ставшая украшением новогодних каникул для многих дубненцев. А основные мероприятия начались здесь с полудня 11 января. «Люди идут весь день, одни приходят, другие уходят», – заметила одна из сотрудниц ДК, и видимо ее слова относились не только к одному этому дню... Музыка повсюду Так получилось, что гость фестиваля Роман Ломов – фолк-музыкант, создатель и руководитель Музея старинной музыки в Балашихе – стал не только изюминкой программы, но и героем дня. Когда выяснилось, что из-за технической неполадки начало детского спектакля песочной анимации откладывается, он провел прямо в фойе для юных зрителей и их родителей увлекательную лекцию-концерт-игру. С рассказом о диковинных музыкальных инструментах от охотничьих рожков и «шаманского» варгана до гуслей и саратовской гармоники, с исполнением на них всевозможных мелодий и ритмических пьес, с импровизированными детскими «оркестрами» на основе этих же инструментов. И всё это делалось настолько живо, энергично, юмористично, что после окончания детвора окружила столик с музыкальными артефактами и продолжала о чем-то своем спрашивать у Романа Запланированная лекция проходила в выставочном зале и собрала довольно большое число зрителей всех возрастов, но самую активную часть публики составили именно дети, увлекшиеся темой «рождения» музыки пару часов назад. И главное – показал, что у талантливого исполнителя музыка может явиться буквально «из ничего». Вот вам русский народный инструмент «поленница»: несколько разной длины дощечек на веревочках – далекий предок ксилофона. Вот подкова, которая какое-то время назад реально «была под конем», а теперь это мелодичнейшая мини-звонница. Или пила, на которой можно играть смычком («И что, любая пила годится?» – «Нет, только Страдивари»). А вот шедевр наших дней – гофрированная водопроводная труба, разными манипуляциями из нее удается извлечь настолько разнообразные звуки, что если совместить их в компьютерном микшере, получается вполне себе музыкальное произведение. Неописуемый всеобщий восторг царил во время этой лекции в зале, а по завершению детвора получила призы и сладости от организаторов фестиваля, взрослые – приглашение от Романа Ломова в его необыкновенный музей: «Наберите в поисковике Ломовой музей, там есть вся информация». Песочная анимация Казалось бы, чем может увлечь зрителя песочная анимация – картины, медленно появляющиеся из-под рук художника-аниматора, – при существовании красочных мультфильмов и кинолент со спецэффектами. Но, как говорится, это надо увидеть. Не только детвора, заполнившая зрительный зал, но и пришедшие с нею взрослые были просто заворожены «песочным» спектаклем по сказке Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди» в исполнении лауреата Международного конкурса песочных аниматоров в Пекине Екатерины Шеффер и режиссера-чтеца Алексея Ермакова. Как ни удивительно, но магия заключалась именно в медленном рождении песочных картин и непредсказуемости перехода от предыдущей к следующей. И еще, конечно, в манере чтеца, который говорил без излишнего пафоса и без «сказочницкой» слащавости, но с интонациями некоторого удивления, как будто сам впервые знакомился с сюжетом. После небольшого перерыва был дан здесь же, в большом зале, «песочный» спектакль для взрослых – мистерия «По небу полуночи ангел летел» на стихи М. Ю. Лермонтова, – собравший довольно много зрителей. В мастерском исполнении Алексея Ермакова и в сопровождении волшебных картин Екатерины Шеффер знакомые с детства слова поэта-классика зазвучали с новой глубиной, так что каждое из десятка стихотворений сопровождали горячие аплодисменты, а после отрывка из поэмы «Демон» прозвучали и возгласы «браво!» Мастер-классы Три мастер-класса провела в нынешнем, ставшим для нее как участницы пятым, фестивале подлинный ас прикладных искусств Елизавета Овчинникова. Первый мастер-класс – после спектакля «Дикие лебеди» – прошел с аншлагом. Вдохновленные необычным действом, дети (от старшего дошкольного до начального школьного возраста) стремились приобщиться к сказке как могли: азартно грунтовали, рисовали, приклеивали. И в результате каждый унес с собой маленький кусочек собственноручно созданного чуда: всю в сливающихся с небом морских волнах открытку-раскладушку с двумя белоснежными лебедями, один из которых качался на ярко-синей волне, а другой летел под облаками. Следующий мастер-класс назывался «Рождественский ангел» и был приурочен ко второму спектаклю песочной анимации. Тут среди участников царило удивление: несколькими сравнительно несложными движениями практически «из ничего» создается трогательная кукла-человечек-ангелочек. Третий мастер-класс проходил уже 12 января и посвящался декупажу на тему Рождества. Основой для этих работ послужили круглые спилы небольших в диаметре веток рухнувшего в позапрошлом году Ратминского дуба. Гала-концерт В нетерпеливом предвкушении публика начала прибывать в ДК за полчаса до начала гала-концерта, собравшего целое созвездие былых и нынешних лауреатов «Серебряной псалтири». Однако первыми на сцене появились дети в русских национальных костюмах – дебютант фестиваля, образцовый народный ансамбль «Калинушка» ДК «Чайка» города Балашихи. Руководит «Калинушкой» лишь вчера ставший нашим любимцем человек-оркестр Роман Ломов! Дети с воодушевлением спели колядки и народные танцевально-игровые песни. Это был модный нынче в концертах номер-пролог, после которого прозвучали официальные (приятно краткие) речи. Исполняющая обязанности заместителя главы администрации Дубны, руководитель отдела культуры Людмила Кузминова рассказала, что 16 лет назад, когда инициативная группа во главе с Еленой Злобиной обратилась к городским властям с инициативой проведения фестиваля искусств, к идее отнеслись скептически, но решили попробовать. Теперь же это – «замечательный, великолепный фестиваль, который пополняется всё новыми уникальными исполнителями из разных регионов и привлекает всё больше зрителей». Людмила Юрьевна объявила, что и сама посещает мероприятия и концерты фестиваля не только по долгу службы, пожелала ему успешного продолжения и вручила цветы Елене Злобиной, «потому что без ее труда и упорства ничего бы не было». В свою очередь Елена Злобина – не только основной организатор, но и бессменная ведущая концертов «Серебряной псалтири» – подчеркнула: «Фестиваль показал, насколько у нас много среди верующих, воцерковленных людей тех, кто не просто посещает храмы, но посвящает Богу свое творчество – стихи, песни, картины, другие произведения. Они своим творчеством показывают нам пример веры, а нам нужно поддерживать друг друга в вере, и детям показывать, что вера может быть радостной и творческой. Это заложено в концепции нашего фестиваля, и каждый раз мы показываем это в его программе». Иллюстрацией к этим словам можно назвать прозвучавшие следом за ними авторские песни семейного дуэта Татьяны и Сергея Левиных из Твери – давних участников и неоднократных лауреатов фестиваля. Грустно-лирический настрой их песен буквально смела с публики волна музыкального озорства Романа Ломова, который вдобавок к своим старинно-музыкальным композициям исполнил (вместе со зрителями!) сочиненную накануне за завтраком фолк-балладу-фишку-дня. «В самом дальнем Подмосковье, там где Тверь уже видна (зал подхватывает: «правда, правда, правда, правда, там где Тверь уже видна»), городок стоит научный называется Дубна (опять хор зрителей), хоть далеко расположен от столицы-матушки (хор), там живет народ веселый, славные ребятушки (хор) – и в таком духе вплоть до финального «дорогому фестивалю грянем громкое ура!» Вообще выступление каждого из участников программы было своего рода «концертом в концерте», настолько они были непохожи друг на друга и настолько богатая палитра эмоций передавались от них зрителям. Рассказать обо всех невозможно, но можно назвать, чтобы заинтересованный читатель попробовал разыскать образцы их творчества во всеобъемлющем Интернете. Итак, помимо уже названных: поэт Павел Добролюбов, автор песен («миссионер с гитарой») Антоний Галицкий, ансамбль храма великомученика Пантелеимона в Москве («ансамбль ученых»), автор песен (звонарь в музее «Коломенское») Евгений Фокин, мужской ансамбль «АРТэЛЬ» Тверской акдемической филармонии, автор песен Андрей Кочетков, народная певица Ирина Леонова. Все участники со сцены выражали благодарность организаторам за приглашение и отмечали важность миссии фестиваля, кто-то из них также поблагодарил команду специалистов ДК «Октябрь» за качественные «звук и свет» – наверное, и в философском смысле очень значимы «звук и свет», присущие фестивалю. Подготовила Анна Алтынова Фото Александра Тихомирова