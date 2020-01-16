Накануне Нового года во Дворце культуры «Октябрь» прошла грандиозная премьера интерактивного музыкального спектакля «Ломоносов- гений Российской науки и словесности». Режиссер-постановщик и автор сценария – директор Дворца культуры – Елена Иванова.

Обращение к этой гениальной личности, творившей историю России, наиболее актуально сейчас, спустя 300 лет. Очень отрадно, что в зале Дворца культуры было много молодежи и детей. Именно к ним и обращался со сцены Ломоносов с призывом любить Россию и не бояться никаких преград в постижении наук.

Хочется отметить искреннюю и честную игру актеров-участников творческих коллективов Дворца культуры «Октябрь». Все они максимально попали в свои образы, очень пронзительно получилась сцена сна Ломоносова, в которой он увидел смерть отца. Сквозная линия развития спектакля была поручена молодым и многообещающим сотрудникам Дворца: Стасу Андрееву и Даниле Петрову. На их плечи легла основная нагрузка спектакля, с которой они замечательно справились.

Видеоряд спектакля являлся составной частью сценического действия. В этом большая заслуга Бориса Журавлева. Стоит отметить и потрясающие костюмы в исполнении художника- модельера Ирины Макаровой. Благодаря этим людям все зрители смогли окунуться в атмосферу 18 века и стать соучастниками сценического действа.

Основой спектакля стала музыка Заслуженного деятеля искусств РФ, члена Союза Композиторов Юрия Дунаева в исполнении «Народного» академического хора Дворца культуры «Октябрь», руководитель и дирижер Марина Чайковская, концертмейстеры Алиса Ковзалова и Марина Перебоева.

Стихи Ломоносова, положенные на музыку, пронзали пространство зала, делая его «электрическим». В последнем номере «Ода» в исполнении академического хора (руководитель Марина Чайковская) и хора молодежи и студентов (руководитель Елена Хританкова) эмоции достигли своей кульминации.

Спектакль нес в себе и научно-просветительскую миссию, и особенно символично, что в нём принял участие ученый из ОИЯИ Дмитрий Дряблов, сыгравший роль друга Ломоносова. Показанные им на сцене опыты, сопровождались искренней реакцией зала и имели большой успех. В фойе зала работала интерактивная зона: мастер мозаичного дела в Дубне Михаил Поляков показывал процесс творения мозаики. Дело Ломоносова в нашем наукограде живо!

Хочется выразить большую благодарность всему коллективу Дворца за их профессионализм и творческое мастерство, которые позволили получить зрителям на этой грандиозной премьере истинное удовольствие.

Мария Сидорова

Фото Олега Ореловича, НФС «Образ»

Рук. В. Новожилов