Все мы, дети и взрослые, с нетерпением ждём наступления Нового года. Новогодние праздники - хороший повод порадовать ребёнка и подарить ему встречу со сказкой. Музыкальный спектакль «Сон Алисы в Новогоднюю ночь», поставленный руководителем Театра эстрады «Парадигма» Яной Арзамасцевой, прошёл 2, 3 и 5 января в ДК «Октябрь». Это не только доброе и увлекательное представление, но и возможность для детей отправиться в сказочное путешествие, встретить Новый год с хорошо знакомыми героями сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

Юные зрители вместе с Алисой (Н.Пшец, К.Султанова, Е.Куркубет) и Кроликом (С.Андреев, Д.Петров) попадают в волшебную страну, в которой всё загадочно: и конфеты, от которых можно вырасти, и добрая гусеница (Т.Деднева и И.Храмова), подарившая Алисе волшебную палочку, и Шляпник (П.Березняк и Р.Султанов), у которого под Новый год получается шить особенно красивые шляпы...

Но по воле Красной Королевы (Т.Гумен) в волшебной стране остановилось время: её окружают грозные стражники, стерегущие ключ, способный завести часы и приблизить Новый год. Доброта Алисы, помощь верных друзей - Кролика, Шляпника, Гусеницы, Чеширского Кота (Э.Акоста и А.Федотов) помогают девочке отыскать ключ и восстановить счёт времени.

Зрителей захватывает не только интересный сюжет, но и прекрасная игра актеров, участников творческих коллективов ДК «Октябрь»- Театра эстрады «Парадигма» (рук. Я. Арзамасцева) и Творческой студии «Мастера красноречия»(рук. Е.Фирсова), среди которых много детей, а также множество интересных вокальных номеров, аранжировку которых сделали С.Густов и А.Гаянов.

В спектакле приняли участие юные артисты «Балета Дубны» ДШИ «Вдохновение» (рук. Е.Катышева), их выступление, подготовленное хореографами Е.Катышевой и Н.Любенко, сопровождало выход сказочных героев, помогало раскрывать характер той или иной сцены.

Юные актёры массовых сцен - Е. и Г.Колтыпины, К.Аваков, М.Лущинская, Е.Струнникова, Е.Крутякова помогли участникам представления создать поистине волшебное и сказочное действо. Празднично оформленная сцена, прекрасно сшитые костюмы (художник по костюмам Е.Машкова), современные декорации, световые эффекты и звуковое оформление вечера (сценография И.Платоновой), использование видеопроекции (Б.Журавлев) - всё это придавало атмосфере в зале особую таинственность.

В финальной сцене все сказочные герои - Алиса, Кролик, Шляпник, Гусеница, Чеширский Кот, подобревшая Красная Королева и участники представления поздравили детей и взрослых с Новым годом, а, значит, желания и мечты ребят обязательно сбудутся в наступившем 2020 году.

Спектакль был интерактивным: юные зрители сопереживали героям, проходя с ними все испытания, помогали добру победить зло, отвечали на вопросы главных героев, вспоминали сказку Л.Кэрролла. Добрые шутки из спектакля -»Чем шире улыбка, тем чешире кот» ушли «в народ». Песня «Времени не больше» в исполнении Кролика (Д. Петров) стала хитом 2020 для дубненских детей. Сюрпризом для ребят стали два огромных снежных кома - мяча, которые Кролик и Шляпник «пустили» по зрительному залу, дети с удовольствием его перебрасывали друг другу.

Такое замечательное позитивное представление было создано силами сплочённого коллектива артистов творческих коллективов и сотрудников ДК «Октябрь», ДШИ «Вдохновение», душевное тепло и талант которых покорили публику, и взрослых, и детей, а также благодаря стараниям неравнодушных дубненцев, мастеров своего дела.

После спектакля ребят ожидали хороводы вокруг ёлки с героями сказок и мультипликационных фильмов, интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. А ребят ещё ждёт много интересных встреч в ДК «Октябрь». Следите за афишами.

Ольга Аникина