В декабре в Наукограде Дубна пройдет уникальный Фестиваль детских фильмов стран-участниц ОИЯИ «Кино наших друзей». На этапе подготовки к столь интересному событию мы побеседовали с директором Дома культуры «Мир» ОИЯИ Т. В. Романенковой, на площадке которого пройдут основные показы. - Татьяна Владимировна, 10 декабря в ДК «Мир» ОИЯИ состоится Торжественное открытие кинофестиваля. При чьей поддержке стал возможным этот проект? - Для того, чтобы мы смогли организовать и провести это интересное и сложное мероприятие, понадобилось объединение усилий многих людей, а также учреждений и организаций. Во-первых, хочу выразить слова благодарности директору ОИЯИ академику РАН Виктору Анатольевичу Матвееву за финансовую поддержку всех наших проектов и начинаний, в том числе и этого. Во-вторых, большое спасибо нашим деловым партнерам и соорганизаторам: национальным группам ОИЯИ – чешской и польской; Чешскому центру в Москве, Польскому культурному центру, а также Министерству культуры РФ и Госфильмофонду РФ, предоставившим нам лицензионные кинокопии. - Известно, что в день открытия фестиваля будет проходить и творческая встреча с заслуженной артисткой РСФСР, заслуженным деятелем искусств РФ Натальей Бондарчук, которая также представит свой художественный фильм «Тайна Снежной Королевы». Мероприятие для публики самых разных возрастов, не правда ли? - Конечно. Наталья Сергеевна Бондарчук удивительный человек – тонкий, душевный, неравнодушный, болеющий за ситуацию с детским кинематографом в России. В 2016 году Натальей Сергеевной были созданы Международная кино-театральная школа имени Сергея Бондарчука и Детское кино-театральное объединение «Снимаем - вместе!» как экспериментальная детская творческая лаборатория. Через год открылись ее самостоятельные отделения во Франции, Ирландии и на Мальте. В настоящее время отделения киношколы работают в Испании, Ирландии, на Мальте, во Франции, в Крыму, Италии и в Москве. Более 30-ти лет она руководит детским театром «Бемби». И, конечно, Наталья Сергеевна - представитель замечательной яркой актерской династии, внесшей неоценимый вклад в развитие советского кинематографа. Так что встреча с таким интересным человеком наверняка будет интересна и взрослым, которые помнят Наталью Сергеевну по ее актерским работам в кино, а нашим юным зрителям будет интересно увидеть настоящую сказку на большом экране. - Россия будет представлена в первый день фестиваля, а какие страны презентуют свои фильмы в последующие дни? - Кроме России, в фестивале участвуют еще Чехия и Польша. 11 декабря - день Польши. Польша представлена замечательным фильмом-фэнтези «Академия пана Кляксы», снятым по одноименной книге известного польского писателя Яна Бжехвы. Не одно поколение детей выросло на этой прекрасной книге и приключениях ее героев. Фильм снят режиссером Кшиштофом Градовски. Кроме того, в вечере примут участие сотрудники Польского культурного центра в Москве. 12 декабря Чехия представляет целых 2 фильма - классика чешской кинокомедии и детского кино Вацлава Ворличека: хорошо известную в нашей стране кинокартину «Три орешка для Золушки» и веселую, озорную детскую комедию «Девушка на метле» про юную ученицу-двоечницу школы волшебниц, вечно попадающую в различные истории. Хочу обратить внимание на то, что фильм «Девушка на метле» будет демонстрироваться в Универсальной библиотеке ОИЯИ имени Д.И. Блохинцева. - Планируется ли сделать этот фестиваль регулярным? Наверняка в будущем и другие страны- участницы ОИЯИ захотят продемонстрировать в рамках фестиваля свои киноработы... - Я очень надеюсь, что мы закладываем в этом году крепкую многолетнюю фестивальную традицию, и в будущем к участию в фестивале присоединятся и остальные страны-участницы Института. Ведь в ОИЯИ 18 стран-участниц и 6 ассоциированных членов! Если каждый год показывать по 4-5 фильмов, то хватит на несколько лет. Уверена, что национальные группы Института не останутся равнодушными к детскому фестивалю с таким многоговорящим названием - «Кино наших друзей»! - Татьяна Владимировна, важно отметить, что вход на кинопоказы во все дни фестиваля - свободный. Пригласите, пожалуйста, всех, кому, на ваш взгляд, адресовано столь необычное событие под названием «Кино наших друзей»! - Хочу от всей души пригласить горожан и гостей Дубны с семьями в Дом культуры «Мир» на фестивальные кинопоказы , чтобы отдохнуть всем вместе и увидеть на большом экране качественное детское кино. Открою маленький секрет: перед началом каждого сеанса зрителей ждет тематическая интерактивная программа, подготовленная творческими коллективами Дома культуры и национальными группами ОИЯИ. Очень надеюсь, что наш фестиваль возобновит в нашем городе традицию походов в кино всей семьей на хорошие добрые детские фильмы. А мы со своей стороны готовы это кино вам показывать! Беседовала Элеонора Ямалеева, Член союза театральных деятелей РФ