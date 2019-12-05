7 декабря 18:00 во Дворце культуры «Октябрь».

Оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Ляшкевича появился на российской сцене сравнительно недавно. Его организатором и руководителем стал известный отечественный джазовый музыкант Федор Ляшкевич.

Помимо него, в состав коллектива вошли такие же опытные и талантливые исполнители данного направления. Коллектив избрал для себя неповторимую стилистику традиционного джаза первой половины ХХ века. Основная творческая концепция коллектива - дать представление современному слушателю о том, как звучала исполняемая музыка в ту эпоху, когда эта музыка родилась. Репертуар оркестра «Столичный джаз» состоит из ярких произведений в оригинальных аранжировках эпохи свинга, которые на современном языке можно назвать хитами эпохи больших оркестров.

Неудивительно, что оркестру «Столичный джаз» быстро удалось добиться невероятных успехов. Билеты на концерты оркестра «Столичный джаз» п/у Федора Ляшкевича стали пользоваться высоким спросом у многочисленной публики.

Сегодня оркестр выступает на лучших московских площадках - в дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца, концертном зале Российского национального музея им. Глинки, в концертной хоромине Музея-усадьбы Коломенское, в Зеркальном зале «Москонцерт» на Пушечной и джаз-клубах «Эссе» и «Jam Club».

Оркестр «Столичный д жаз» - участник телевизионных программ «Календарь» (канал ОТР), «С добрым утром» (1 канал) и «Рожденные в СССР» (канал «Ностальгия»).

7 декабря оркестр «Столичный джаз» подготовил незабываемую музыкальную встречу слушателя с самой рождественской музыкой из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, который был написан по сказке немецкого писателя-романтика Э. Гофмана. Однако в этот вечер эта музыка прозвучит необычно - в джазовой обработке. Великий Дюк Эллингтон (Duke Ellington) предложил свое прочтение этой замечательной русской музыки, которая приобрела совершенно джазовое звучание.

Другой изюминкой этой программы будет еще одно джазовое переложение Дюка Эллингтона известной классической музыки - сюиты «Пер Гюнт», которая была написана Эдвардом Григом к одноименной театральной пьесе Генрика Ибсена. В этот вечер прозвучит полная версия этого переложения, которое называется «Peer Gynt Suite» .

Существует любопытный факт, что в 1960-х годах Королевская шведская академия музыки сделала заявление, ссылаясь на пункт шведского закона под названием «Klassikerskyddet» («защита классики») в законодательстве об авторском праве, что джазовые версии «Сюиты Пер Гюнт» Дюка Эллингтона на альбоме «Swinging Suites by Edward E. & Edward G.» были «оскорбительными для скандинавской музыкальной культуры». Поэтому этот альбом долгое время был запрещен для продажи в скандинавских странах.

Во втором отделении концерта с оркестром «Столичный джаз» выступят замечательные вокалисты, которые исполнят композиции в оригинальных (аутентичных) аранжировках из репертуара Duke Ellington Orchestra, Ella Fitzgerald и Natalie Cole и др.

Приходите на концерт в ДК «Октябрь» 7 декабря в 18:00 и вы услышите поистине уникальную джазовую программу!