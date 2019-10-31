Думается, не будет преувеличением сказать, что Муниципальная библиотека левобережья своими многочисленными и разнообразными мероприятиями вносит значительный вклад в культурную жизнь Дубны. Музыкальные, поэтические вечера, выставки и творческие встречи, которые проходят здесь, давно стали неотъемлемой частью жизни многих горожан. Не стал исключением и прошедший 12 октября вечер под названием «Музыка - душа моя», который собрал полный зал любителей романса, ценителей вокального и исполнительского мастерства.

Русский романс… В чём заключается его притягательная сила и чарующая прелесть? Он полон любви и светлой грусти, и встреча с ним всегда приятна и желанна. Как желанна и встреча с певицей Людмилой Трубчаниновой, которую знают и искренне любят дубненские ценители вокального искусства.

Ведущая вечера Б.Т. Бикбова, знающая Людмилу Иосифовну не один десяток лет, в начале встречи рассказала слушателям о жизненном и творческом пути певицы. Ее рассказ дополнили слайды с фотографиями вокалистки в разные периоды жизни, а также сделанные во время ее многочисленных выступлений.

Людмила Трубчанинова поет уже 60 лет. Родилась и выросла она в Крыму. Всю жизнь мечтала быть драматической актрисой - играла в самодеятельных спектаклях. Но так получилось, что по состоянию здоровья не стала поступать в театральный институт. А что ближе всего к искусству? Решила, что специальность историка, которая включает в себя много вопросов по истории культуры. Поступила в Харьковский университет на исторический факультет, а после его окончания с мужем переехала в Дубну. Петь начала довольно поздно - уже когда родились дети. И поет всю жизнь.

В репертуаре Людмилы Трубчаниновой - классические романсы на стихи поэтов Золотого и Серебряного веков, песни из кинофильмов и мюзиклов, произведения Шопена, Чайковского, Рубинштейна, Бабаджаняна. Зрителей на концертах всегда поражает то, с каким безупречным вкусом, тщательно подбирает певица репертуар, как умеет она своим исполнением дойти до глубины души каждого слушателя.

Вот и в этот вечер она собрала полный зал любителей музыки, истинных ценителей исполнительского мастерства. Звучали романсы

А. Обухова, П. Булахова, Б. Прозоровского, произведения П. Чайковского, А. Волошина. Волшебный голос певицы покорил слушателей, заставляя их то радоваться, то волноваться, то грустить, то восторгаться. Людмила Трубчанинова своим голосом, мягким обаянием, пластикой, артистизмом покорила сердца слушателей.

Аккомпанировала солистке Ольга Елецкая, которую также хорошо знают и любят дубненцы. Она участник многих музыкальных вечеров, которые проходят в читальном зале левобережной библиотеки, постоянный партнер Людмилы Трубчаниновой в концертах. Они хорошо понимают и чувствуют друг друга. Их безупречное творческое содружество, слияние голоса исполнителя и прекрасного музыкального сопровождения создают в зале атмосферу праздника.

Концерт прошел на одном дыхании. И было особенно приятно увидеть Людмилу Трубчанинову еще в одном, новом качестве - в качестве поэтессы. Несколько стихотворений, которые она прочитала в завершении вечера, показали, насколько богата творческая жизнь этой неутомимой, вечно молодой, красивой и талантливой женщины.

Татьяна БЕЛОВА