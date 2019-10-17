1 ноября на сцене Дома культуры «Мир» ОИЯИ состоится уникальное музыкальное событие – концерт Венского филармонического Штраус-оркестра. Оркестр активно участвует в культурных проектах за рубежом, и в этом году на его гастрольной карте появился наукоград Дубна! Венский филармонический Штраус-оркестр представит в ДК «Мир» ОИЯИ новую программу. Исполнение сольных партий доверили звезде венской оперной сцены – Сэре Гош. Ее ангажементы расписаны между Венской государственной оперой, Императорским дворцом Хофбург и двумя десятками лучших мировых площадок, включая Тайвань, Южную Корею, Израиль, Турцию, Австрию, Венгрию, Германию, Канаду, США. Голос Сэры Гош музыкальные критики назвали уникальным. Все дело в особенном таланте певицы легко менять регистры и при этом быть убедительной: от драматических вспышек до сияющей металлической высоты. Получается игра, в которую вовлекаются зрители, плененные ее красотой и артистизмом. Дирижировать оркестром будет маэстро Андраш Дэак, который любезно согласился дать интервью специально для дубненской публики. - Андраш, европейский оркестр уникален особым венским стилем и неоспоримым мастерством широкого репертуара венской классики и венской музыки IXX века. Кто входит в его состав? - В состав нашего оркестра входят музыканты из разных стран, мы сотрудничаем с музыкантами как в Австрии, так и за ее пределами, но всех их объединяет высокий уровень профессионализма. Для того чтобы попасть в оркестр, музыканты проходят слепое прослушивание и имеют большой музыкальный опыт. И самое главное - навыки работы в венском оркестре. Венский стиль - это не просто бренд, это особое чутье и ощущение музыкальной гармонии. Это, если хотите, особая культура, которую мы несем через свое исполнение. Поэтому музыканты, даже достигшие венского мастерства, не останавливаются в своем развитии и совершенствовании. Быть музыкантом венского оркестра – значит, нести особую миссию, и наши музыканты это понимают. - В профессиональном мире вас называют одним из лучших дирижеров. На протяжении уже многих лет вы выступаете на многих престижных концертных площадках мира (Маэстро работал с оркестрами Вашингтона, Филадельфии, Балтимора, Чикаго (США), а также с Филармоническим оркестром Калгари (Канада) и Ванкуверским оперным оркестром. - Прим.авт.). Каково это - каждый раз брать ответственность за звучание всего оркестра? - Это очень большая ответственность. Особенно, выступая перед российским зрителем. Здесь нельзя лицемерить. Каждый раз, приезжая в Россию, мы чувствуем высокий зрительский уровень нашей аудитории. И именно зритель задает нам высокую планку выступлений. У России очень богатый культурный ген, и зритель интуитивно чувствует фальшь. И недостаточно быть просто технически безупречным, исполняя программу, нужна ментальная связь с залом. Именно такую задачу я ставлю перед оркестром и перед собой лично. - Высокая степень специализации Венского филармонического Штраус-оркестра на своем основном репертуаре (Гайдн, Брамс, Моцарт, Иоганн Штраус. – Прим.авт.) наградила оркестр практически безграничной свободой в разработке захватывающей концертной программы, полной фантазии и мастерства. Какую программу услышит публика наукограда Дубна? - Мы привезем совершенно новую программу. Некоторые произведения впервые исполним для российской публики. Например, две сюиты И.С. Баха. Музыка этого немецкого композитора полна концертного блеска и мужественной силы, удивительный синтез народности и галантного светского стиля. Будучи признанными хранителями венской музыки, мы представим и австрийскую классику: В.А. Моцарта, Йозефа Ланнера и музыку братьев Шраммель, редко исполняемых в России, но горячо любимых каждым венцем. Ну и, конечно, второе отделение традиционно мы отдаем наследию Штраусов - вальсам и полькам отца и двух сыновей великой композиторской династии. Изюминкой нашей программы станет участие в концерте звезды венской оперной сцены Сэры Гош. Чтобы послушать ее драматическое колоратурное сопрано в Золотом зале Венской филармонии, зрители приезжают со всего мира. В программе российского тура Сэра Гош исполнит три совершенно разноплановых произведения, раскрывающих всю широту ее таланта. Во-первых, это виртуозная ария Электры из оперы В.А. Моцарта «Идоменей», единственной оперы, поставленной при жизни композитора. Во-вторых, ария Розалинды из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь», завоевавшей оглушительный успех в Париже, потому что в основу ее сюжета был положен действительный факт, имевший место во французской столице. И на десерт - чудесный вальс Джульетты из оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта», признанной самой удачной из более чем 40 оперных адаптаций. - Действительно, любителей музыки ждет исключительный концерт. Андраш, на Международном дирижерском конкурсе вы были названы одним из лучших дирижеров Венгрии. Подобный статус окрыляет или накладывает еще большую ответственность? - Я был удостоен этой награды в возрасте 35 лет. Конечно, такое признание кому угодно вскружит голову, но к тому моменту я уже несколько лет был главным дирижером Дунайского симфонического оркестра. И для меня было очевидно, что любая награда - это результат собственных усилий. Статус лучшего дирижера Венгрии не дает мне каких-то личных привилегий или прав, но абсолютно точно утверждает меня в ощущении, что я делаю все правильно. - Вы руководите Венским филармоническим Штраус-оркестром более пяти лет, сочетая виртуозность с глубоким знанием своего дела, за что оркестр получил эталонный статус образчика особого венского звучания. Как бы вы описали эту особенность звучания оркестра? - Венское звучание - это чувственность и эмоциональность. Если вы приедете в Вену, то услышите звуки венской музыки повсюду: в знаменитых венских кафе, проходя мимо раскрытых окон жилых домов, в цокающих звуках лошадей, запряженных в повозки, в многочисленных садах и парках. Шум Вены уникален. Это музыкальное ДНК города, это звук нашей жизни, размеренной и комфортной. Мы его впитываем ежедневно. Поэтому и особое венское звучание теплое, благородное и обволакивающее. Венские композиторы писали свою музыку именно для такой жизни, для гостиных и балов, для дам в изысканных платьях и кавалеров во фраках. В наши дни совершенно не удивительно встретить на улицах Вены изящно одетых людей, собирающихся у парадных входов дворцов на бал, оперу или концерт классической музыки. Это значит, что венская традиция жива, и нам особенно приятно, что мы причастны к ее сохранению. - Деятельность оркестра занимает значительное место в распространении венского музыкального наследия и его продвижении на европейском и международном уровне. Как вы считаете - искусство способно объединять народы и страны? - У музыки нет границ. Это универсальный язык общения. И если для литературы, например, существует языковой барьер, то музыка понятна вне зависимости от нации и этнической принадлежности. Музыке не нужны переводчики. Это уникальное изобретение человечества: там, где нельзя сказать, можно передать мысль, человеческие эмоции посредством музыки. Это общедоступный язык, значение которого сложно переоценить. Особенно сейчас, когда всему человечеству нужна объединяющая сила вопреки политическим разногласиям и экономическим трудностям, именно музыка способна донести до каждого высокие ценности гуманизма и взаимного уважения. - Андраш, предыдущий вопрос был не случаен... У нас существует цикл мероприятий под объединяющим названием «Наука и культура сближают народы». 1 ноября вы встретитесь с публикой нашего наукограда, и оркестр зазвучит в Доме культуры «Мир», который относится ко всемирно известной научной организации - Объединенному институту ядерных исследований. На ваш взгляд, как взаимодействуют музыка и наука? - Люди науки и искусства во все времена преследовали одну глобальную цель - изменить судьбу человечества благодаря своим мыслям, воображению, творчеству. Насколько я знаю, ваш Институт занимается разработкой инновационных технологий, то есть это работа, в которой накопленные знания, получая новый импульс, преобразуются в общезначимое достижение, в конечной цели повышая уровень жизни людей. Мне кажется, что музыка как раз говорит о том же самом: большой культурный опыт, духовный мир и накопленное культурное богатство человечества служат смысловым стимулом для развития и обогащения человека. Без людей науки и искусства невозможно существование социального общества, и в этом наши миссии схожи. *** Венский филармонический Штраус-оркестр искусно пользуется солидным профессиональным и культурным уровнем своих венских музыкантов в сочетании с ценным вкладом великолепных музыкантов, присоединившихся из других европейских стран. Замечательным результатом такого синтеза является четко выраженный венский характер и отчетливо ощутимый венский стиль выступления. Оценить всю красоту звучания оркестра дубненцы смогут совсем скоро. 1 ноября в 19:00 на сцену ДК «Мир» ОИЯИ выйдет гордость венского музыкального мира! Хранители наследия Штрауса и звезда венской оперной сцены выступят в одном концерте! Элеонора Ямалеева, член Союза театральных деятелей РФ