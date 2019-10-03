26 октября Московским Губернским театром на сцене ДК «Мир» ОИЯИ будет представлена музыкальная сказка «Маленький принц» по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Режиссер постановки - народный артист РФ Сергей Безруков. Текст автора прозвучит в исполнении Григория Фирсова в сопровождении Губернаторского оркестра Московской области, главный дирижер - Сергей Пащенко. Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» любима читателями всех возрастов, ведь, как писал автор, «все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». Детям созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который путешествует от планеты к планете, познает мир и учится любви и дружбе, а взрослых привлекает философская глубина и афористичность текста. Как нам рассказали в театре, магия спектакля начинается с музыки в исполнении Губернаторского оркестра Московской области, которая окутывает зал предчувствием чуда. А без чудес и не обойтись, когда одному единственному актеру нужно говорить за десяток персонажей - нужно быть сразу и взрослым рассказчиком, и Маленьким принцем. Народный артист РФ Сергей Безруков, которому принадлежит идея постановки «Маленького принца», признается: «Мы решили последовать совету Альберта Энштейна, который считал: «Если хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если хотите, чтобы они были еще умней, читайте им еще больше сказок». А эта сказка хороша не только для детей, но и для взрослых. Для взрослых эта постановка - шанс вернуться в собственное детство и вспомнить, какими мы были, когда собственный двор и дом воспринимали, как маленькую планету. А для детей - это мудрая сказка. «Маленький принц» Экзюпери - фантастическое произведение! Фразы из него давно стали крылатыми. Захотелось вновь вспомнить историю Маленького принца, его любимую Розу и Лиса, которого он приручил. Полетать вместе с птицами, посетить соседние планеты и с помощью Губернаторского оркестра послушать великолепные произведения французской классики». Режиссер также подчеркивает, что для него было важно попытаться создать особый, игрушечный, мир, пригласить в него детей, и самому заглянуть в собственное детство. «И я это сделал - соорудил песочницу, которая когда-то была во дворе моего детства. Большой ящик, в который дети должны убирать игрушки, но категорически этого не делают. Самолетик, который любят запускать все мальчишки. В детстве я любил играть в солдатиков, у меня их была целая коробка. И кукольный театр очень люблю, я вырос на лучших спектаклях Театра им. Образцова, являюсь поклонником творчества Резо Габриадзе. Таким образом, собрал воедино все составляющие, и получилась, мне кажется, нежная сказка про жизнь, интересная и взрослым, и детям», - говорит С. Безруков. В то время, когда Губернский театр обратился к одному из лучших произведений мировой литературы - сказке «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, художественный руководитель рассказывал буквально словами Лиса из «Маленького принца»: «Для театра важно вернуться к давно забытому понятию «приручать» - нужно приручать своего зрителя, «создавать узы», связывающие театр и зрителей с юных лет». «Мы приглашаем их на свои спектакли и таким образом приручаем, - говорит Безруков. - Постепенно становимся перед ними в ответе. Мы воспитываем зрителя на хороших произведениях. И рождается тесная взаимосвязь между ним и театром, возникает преемственность поколений. Нынешние дети вырастут и уже через 10 лет придут к нам на взрослые спектакли, а потом приведут сюда своих детей. Тем более детские спектакли у нас добрые - «Остров сокровищ», «Маугли», а теперь и «Маленький принц». В спектакле звучит музыка французских композиторов. Музыка становится изысканным продолжением и дополнением текста: пестрый «Карнавал животных» Сен-Санса, знойный «Послеполуденный отдых фавна» и живописные «Облака» (из «Ноктюрнов») Дебюсси, вдохновенный Вальс и трогательная «Павана на смерть инфанты» Равеля. Симфонические картины, хорошо известные яркой образностью, создадут удивительный музыкальный контекст сказки, а авторские рисунки Экзюпери и красочные видеоинсталляции, транслирующиеся на большом видеоэкране, помогут маленьким зрителям отправиться в путешествие вместе с Маленьким принцем. И путешествие это будет весьма увлекательным. Маленький принц будет открыто и доверчиво рассказывать о своем детстве, показывая старые фотографии и игрушки. Целое театральное представление развернется в песочнице, стоящей на авансцене. Эта песочница - не простой элемент спектакля. Она представляет собой целую планету, на которой оказывается Маленький принц - она и есть та зона детства, в которое возвращается герой, наступая на песок… Игрушечный самолет с пассажиром, куклы главных героев, крохотная фигурка Маленького принца - все они помогут актеру передать волшебную атмосферу всего действа. «В детстве Маленький принц мечтал стать художником. Я хотел быть военным, играл в войнушку. Мальчишка, одним словом. Но с пяти лет я уже оказался в театре, и когда отец стал со мной заниматься, я искренне полюбил ощущение театра. Наблюдая за отцом, я понимал - вот оно, настоящее искусство», – поделился Сергей Безруков после премьеры спектакля. Ждем детей вместе с родителями 26 октября в Доме культуры «Мир» ОИЯИ, откуда все перенесутся на волшебную планету детства. Начало спектакля в 12:00. Элеонора ЯМАЛЕЕВА,член Союза театральных деятелей РФ Фото предоставлены пресс-службой Московского Губернского театра