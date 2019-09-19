В новом творческом сезоне Дом культуры «Мир» ОИЯИ совместно с Культурным центром «Москворечье» (г. Москва) начинает реализацию большого проекта, включающего в себя проведение спектаклей московских театров по произведениям русской и зарубежной классики, входящих в программу младшей, средней и старшей школы под общим названием «ART SCHOOL театральная среда». Проект «ART SCHOOL» стартовал в Культурном центре «Москворечье» в 2017 году, а теперь и школьники наукограда Дубна увидят работы заслуженных мастеров и экспериментальные спектакли молодых режиссёров, получившие признание международных театральных фестивалей. Основной задачей «ART SCHOOL» станет предоставление юному зрителю возможности увидеть сценическое воплощение произведений, изучаемых в школе на уроках литературы, а также освоение навыков выражения собственных мыслей на примере обсуждения просмотренных спектаклей, изучения театральной лексики и сценического языка. Старт проекта «ART SCHOOL театральная среда» состоится на сцене ДК «Мир» ОИЯИ 25 сентября, и сегодня мы публикуем специальное интервью с автором проекта - художественным руководителем культурного центра «Москворечье» заслуженным артистом РФ Дмитрием Аксеновым. - Дмитрий, как вы думаете, «Art school» через театр поможет школьникам глубже понять произведения? - Безусловно! Литература всегда являлась одним из главных предметов школьной программы. Однако из года в год вместе с развитием интернета мотивация к его изучению уменьшается. Краткие упрощенные анонсы произведений, написанные и выложенные в сеть сочинения, нередко далёкие от оригинала экранизации заметно обкрадывают авторский замысел и представляют его поверхностным. В таких условиях очень важно помочь ребятам развить собственный интерес к изучению литературы. Одним из самых эффективных методов всегда был и остаётся театр. Скажем откровенно, не всегда те книги, которые составляют основу нашей литературы, легко читаются. Нередко это сложный герой, непростой сюжет, наличие подтекста и т.д. На сцене же все элементы произведения складываются воедино, и зритель начинает воспринимать картину целиком во всех её многочисленных деталях. Поэтому так важно дать молодому зрителю возможность увидеть героев. - Получится некое совмещение театрального воспитания со школьным образованием… Именно! В проекте представлены все жанры и направления сценического искусства: мюзикл и драма, классика и авангард. Проект «ART SCHOOL театральная среда» создан, чтобы познакомить учащихся с современными формами театрального искусства и помочь им заново открыть для себя русскую и зарубежную литературу и драматургию. - Может быть, благодаря проекту некоторые школьники вообще впервые откроют для себя театр? - Возможно. Вот, к примеру, сегодня существует огромное множество постановок по произведениям классической литературы из школьной программы, но у школьников далеко не всегда есть возможность приобщиться к сценическому искусству. И причин на то масса… Культурно-образовательный проект «Art school театральная среда» позволит юным зрителям посещать интересные постановки на регулярной основе – один раз в месяц. Именно с такой периодичностью в течение учебного года на сцене ДК «Мир» ОИЯИ будут организованы специальные показы спектаклей для школьников. Детские спектакли будут идти в дневное время сразу после уроков и могут стать своеобразными факультативными занятиями. Для старшеклассников планируется проведение после спектаклей интересных встреч с артистами и режиссёрами, обсуждение спектаклей, а также проведение театральных гостиных, поэтических и музыкальных вечеров. - Дмитрий, насколько заинтересованно наш наукоград откликнулся на предложение реализовать «Art school»? - Мне кажется, все должно получиться! Руководство Дома культуры «Мир» ОИЯИ всем составом поддержало нашу идею и всячески способствует воплощению проекта. Мы презентовали нашу идею заместителю главы Администрации по образованию и жилищным вопросам Евгению Анатольевичу Штейну и начальнику Управления народного образования Татьяне Константиновне Виноградовой и получили самый положительный отклик. А недавно мы встретились с руководителями образовательных учреждений города и пригласили их стать участниками проекта. Заинтересовались буквально все учителя русского языка и литературы. Будем благодарны им за содействие по привлечению школьной аудитории на наши спектакли. - И уже 25 сентября состоится первый показ! - Да, и мы сделаем все, чтобы старт культурно-образовательного проекта «Art school театральная среда» стал большим событием и запоминающимся праздником для учащихся школ наукограда! *** Итак, до старта проекта «ART SCHOOL театральная среда» в ДК «Мир» ОИЯИ остается всего неделя. Первые зрители увидят музыкальный спектакль Москонцерта «Конёк-горбунок». Это яркий спектакль с прекрасной актёрской игрой и блестящими танцевальными номерами. А в октябре в рамках проекта «Art school театральная среда» состоится показ спектакля «Три богатыря» Московского театра «Варяги». На данный момент сформирован репертуар по произведениям школьной общеобразовательной программы на весь предстоящий учебный год. Приглашаем школьников посетить все интересующие их театральные постановки. Искренне желаем, чтобы театр дарил детям новые эмоции и впечатления, помогая в учебе и дополняя их досуг! Беседовала Элеонора ЯМАЛЕЕВА, член Союза театральных деятелей РФ